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Cuatro heridos leves en el accidente de una atracción en la Feria de Sevilla

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Sevilla, 24 abr (EFE).- Cuatro personas han resultado heridas de carácter leve tras un accidente ocurrido en una atracción en la denominada Calle del Infierno de la Feria de Abril de Sevilla, y dos de ellas han sido trasladadas a un centro sanitario.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en redes sociales, dos de los heridos han sido atendidos en el lugar donde se encuentra la atracción Steel Max, que ha quedo precintada por los bomberos tras el accidente ocurrido durante su funcionamiento a las 20:20 horas.

La zona ha queda acotada tras el rescate de los heridos por parte de los bomberos de Sevilla, con participación de Protección Civil, y la Policía Local ha inspeccionado la documentación de la atracción.

El Ayuntamiento ha destacado la rápida intervención de todos los servicios de emergencias y ha informado de que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. EFE

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