1-1. Bellerín empata sobre la bocina

Sevilla, 24 abr (EFE).- Un gol de Héctor Bellerín sobre la bocina le ha dado al Betis un justo empate ante el Real Madrid en un duelo en los madridistas se adelantaron con un gol de Vinicius en el minuto 16 y en el que los verdiblancos se estrellaron una y otra vez ante el ucraniano Lunin. EFE

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