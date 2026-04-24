Aplazada al 13 de mayo la declaración de Carlos Baño en la comisión de los bonos consumo

Alicante, 24 abr (EFE).- La declaración del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Provincial de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, en la comisión de investigación de la Diputación de Alicante sobre los bonos comercio de 2022 y 2023 ha sido aplazada al 13 de mayo.

Así ha informado la institución provincial en un comunicado, en el que ha explicado que mediante una providencia de la presidencia del órgano ha dejado sin efecto la convocatoria del lunes 27 de abril, cuando estaba inicialmente prevista su comparecencia, atendiendo a la petición de uno de los miembros de la comisión, que no puede asistir en esa fecha.

La Diputación ha argumentado que puede garantizar que todos los diputados de los distintos grupos políticos que integran la comisión de investigación puedan participar en la sesión, calendarizada ahora el 13 de mayo, ya que el régimen de las sesiones aprobado establece que las comisiones no se celebrarán la semana que haya pleno ordinario.

Según el PSOE, fue el diputado de Compromís Ximo Perles quien en la sesión constitutiva de la comisión pidió el cambio de fecha. El diputado socialista Raúl Ruiz ha señalado que "resulta llamativo que una solicitud que el PP desestimó entonces ahora se utilice como excusa para retrasar una comparecencia clave", a lo que ha añadido que "todo apunta a una maniobra para ganar tiempo y dilatar el esclarecimiento de los hechos ante la gravedad de las informaciones que están saliendo a la luz".

Ruiz también ha denunciado la vinculación fiscal entre Nexo Retail S.L. y Facpyme, al compartir ambas la misma dirección fiscal entre 2022 y 2025 y estar Baño como administrador único primero y luego como presidente del consejo de administración de la compañía, aludiendo a la información recogida en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

"Esto demuestra las prisas y la improvisación con las que se articuló todo el entramado para poder aprovechar el sistema de bonos consumo que la Diputación de Alicante, con Carlos Mazón al frente, puso a su alcance y posteriormente perpetuó Toni Pérez", ha sentenciado el diputado socialista.

El caso de los bono comercio que condujo a la detención durante algunas horas de Carlos Baño se refiere a un presunto fraude en la gestión de unas ayudas para incentivar el consumo y el comercio local en 2022 y 2023, concedidas por la Diputación en la etapa de Mazón. El propio Baño, al constituirse la Comisión de Investigación en la institución provincial, pidió comparecer. EFE