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Una jueza ordena el ingreso en prisión del profesor gallego extraditado desde Cuba por agresión sexual a una alumna

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La jueza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 44, en funciones de guardia de detenidos, ha dictado este jueves un mandamiento de ingreso en prisión del profesor gallego Martiño Ramos Soto tras ser extraditado desde Cuba una vez detenido al tener pendiente una condena de trece años de prisión por la agresión sexual de una menor, han informado fuentes jurídicas.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que el fugitivo, detenido por las autoridades cubanas en noviembre, había embarcado en un avión que llegó al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para, a continuación, pasar a disposición judicial.

En concreto, Martiño Ramos Soto fue trasladado desde Cuba custodiado por agentes de la Policía Nacional de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Madrid, según ha informado la Policía Nacional, que ha difundido imágenes de la llegada a España.

El fugitivo huyó de España en julio, antes de que el 16 de septiembre pasado la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión. Desde el 31 de octubre había ya una orden internacional y se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición bilateral.

La búsqueda de Martiño Ramos fue muy mediática por abusar de una menor con prácticas sádicas en Orense, donde el fugitivo fue militante de la formación En Marea. La Policía confirmó además que se fugó en julio a Cuba, pasando antes por Portugal, Brasil y Perú.

Según la ficha que publicó la Policía Nacional en la lista de los diez fugitivos más buscados, Martiño Ramos es natural de Orense y tiene 50 años. Está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

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