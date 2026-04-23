Puente ve "inaceptable" que Rajoy no se haya sentado en el banquillo por Gürtel y Kitchen

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha manifestado este jueves su sorpresa y malestar por el hecho de que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no se haya sentado en el banquillo de los acusados en relación con las causas judiciales de la Gürtel y la Kitchen.

Estas declaraciones las ha realizado durante la celebración de la fiesta popular con motivo del Día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros (Valladolid).

Puente, quien ha recordado su trayectoria profesional de dos décadas como jurista, ha calificado de "absolutamente sorprendente, por no decir inaceptable", que el exdirigente 'popular' no haya tenido que responder ante los tribunales por estos casos.

El ministro ha sostenido que su valoración parte de su experiencia en el ámbito legal, un punto que ha subrayado a pesar de reconocer que, en ocasiones, estas afirmaciones resultan irritantes para terceros.

En esta misma línea, el titular de Transportes ha deslizado una comparación directa al asegurar que, "con la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte" de los indicios que pesan sobre el expresidente, el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya se habría sentado en el banquillo. Con esta afirmación, Puente ha puesto el foco en lo que considera un tratamiento judicial diferenciado.

Durante el acto, al ser interpelado por los medios de comunicación sobre las recientes declaraciones de la exministra María Dolores de Cospedal, el ministro ha señalado que no ha tenido oportunidad de escucharlas. Puente ha mantenido su postura y ha evitado entrar a valorar las intervenciones de la dirigente 'popular', reiterando que desconocía el contenido de sus palabras.

La visita del ministro a la localidad vallisoletana se ha producido en el marco de los actos conmemorativos del Día de Castilla y León, una jornada que ha reunido a representantes políticos y ciudadanos.