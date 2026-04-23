Junqueras censura el "escarnio" y "humillación" de la Audiencia Nacional a Pujol

Barcelona, 23 abr (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras ha censurado este jueves "el intento de hacer un escarnio y humillar" al expresidente catalán, Jordi Pujol por parte de la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional ha citado presencialmente a Pujol para el próximo lunes para que sea examinado de nuevo por un médico forense y tomarle declaración, si considera que está en condiciones de afrontar su juicio por la fortuna oculta en Andorra.

En declaraciones a los periodistas durante la diada de Sant Jordi, Junqueras ha subrayado que Esquerra "está en contra de cualquier forma de corrupción" y ha sostenido que "intentar hacer un escarnio y humillar a una persona que tiene casi 100 años obligándola a ir a Madrid, es también una forma de corromper la justicia, de corromper la dignidad".

El líder de ERC ha remarcado que "hay muchas otras formas y herramientas" para que Pujol pueda hacer su declaración.

"En este sentido, siempre estamos al lado de cualquier persona a la que se le quiera hacer un escarnio o se la quiera humillar, especialmente desde una institución", ha agregado. EFE