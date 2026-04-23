Jorge Garbajosa: "Mi deseo es tener una pirámide estable de competiciones"

Madrid, 23 abr (EFE).- El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, afirmó que su objetivo es que el baloncesto tenga "una pirámide estable de competiciones", durante 'The Forum', celebrado este jueves en el estadio Metropolitano.

Señaló los problemas de configuración de las competiciones internacionales de clubes en Europa: "La pirámide de las competiciones no está clara para nadie. Lo más importante son los deportistas y los aficionados. Mi deseo es tener una pirámide estable de competiciones interconectada con las ligas nacionales e internacionalmente, entre continentes. Estamos trabajando para que se haga realidad".

Además, resaltó la importancia de poner en valor el baloncesto. "Como organización internacional, tenemos que trabajar en diferentes niveles. Tenemos ligas grandes, ligas pequeñas. El baloncesto no es el primer deporte en muchos países, pero sí el segundo. Nuestro objetivo es ser el deporte más importante en todo el mundo", resumió.

El también expresidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) reflexionó sobre los cambios organizacionales: "Hace 25 o 30 años, la Federación era quien lo controlaba todo. Ahora, cualquier decisión tiene que pasar muchos filtros. Esto hace nuestro trabajo muy desafiante. No puedes decir: 'Haz esto porque soy la Federación'. Es nuestra responsabilidad tener en cuenta a todos los jugadores en el ecosistema".

"El baloncesto está en constante evolución. Lo primero es el juego y tenemos que respetarlo. Las reglas tienen que evolucionar, pero tienen que estar muy claras. El físico de los jugadores está siendo mejor cada año, así que el juego es más atractivo. Muchos aficionados quieren ver el partido, pero las generaciones jóvenes quieren solo los momentos destacados", añadió.

"Además, asumimos el baloncesto 3x3, es el presente. Encaja con lo que demandan los aficionados de ahora. Es una fiesta alrededor del baloncesto, y es lo que estamos impulsando. En los Juegos de París, todos los días se agotaban las entradas", apuntó.

Sin embargo, recordó: "Los aficionados son globales ahora, pero tienes que ser auténtico. Los aficionados no son estúpidos. Pueden ver si es solo marketing o si son los valores del club". EFE