Imputan a dos exinformáticos del Senado por accesos indebidos a equipos de la Cámara

Madrid, 23 abr (EFE).- Un juzgado madrileño ha citado a declarar como investigados a los dos informáticos despedidos del Senado el año pasado por presuntamente acceder de forma ilegítima a equipos de la Cámara Alta.

Según ha adelantado Eldiario.es y han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la titular de la sección de instrucción plaza 45 de Madrid inició la causa por un delito genérico de ataque a sistema informático y ha citado a los dos trabajadores como investigados para el próximo 24 de junio.

La Fiscalía presentó el pasado mes de enero una denuncia por un presunto delito de descubrimiento de secretos tras investigar los hechos de forma reservada durante seis meses, y el juzgado abrió diligencias el pasado 15 de abril, detallan las fuentes.

La investigación en el Senado comenzó en octubre de 2024 y concluyó en una primera fase con una propuesta de suspensión de empleo y sueldo por tres meses para el matrimonio de trabajadores indefinidos que, según la instrucción, hicieron los accesos indebidos para obtener información sobre los avances de una promoción interna a la que optaban ambos.

Luego la letrada mayor de la Cámara, Sara Sieira, elevó la propuesta de despido a la Mesa de la Cámara, en la que hay representantes del PP y del PSOE, y que dictó los despidos en mayo de 2025.

La auditoría llevada a cabo por los letrados de la Cámara alta determinó en esas fechas que ningún senador fue afectado por los accesos informáticos ilícitos conocidos.

Detalló que fueron diez funcionarios y seis miembros del personal laboral los únicos que fueron objeto de las intromisiones ilícitas realizadas únicamente por los dos trabajadores que fueron despedidos, según figura en el escrito de conclusiones de la auditoría conocida en junio de 2025.

En aquel momento el director del departamento de informática del Senado dio explicaciones a los portavoces parlamentarios sobre el despido de dos trabajadores, y mientras el PP sostuvo que no se trató de un espionaje, el PSOE propuso que la Fiscalía investigase.

Este jueves, tras conocer la imputación de los dos trabajadores, el grupo socialista ha recordado que la Mesa del Senado, presidida por el PP, trasladó el caso a la Fiscalía a propuesta suya y ha instado a la Cámara Alta a personarse en la causa.

Los socialistas acusan a la Mesa del Senado de haber tratado de rebajar el alcance del "escándalo" en un primer momento y confía en que ahora actúe "con transparencia, agilidad y lealtad" y no ponga trabas a la investigación de este presunto caso de espionaje informático. EFE