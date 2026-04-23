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Gabriel Insausti gana el II Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo

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Logroño, 23 abr (EFE).- El escritor Gabriel Insausti ha ganado el II Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo por su poemario 'Casa en venta', en el que explora la relación del hombre con el mundo y de qué forma se encuentran el escritor y el lector.

El consejero de Cultura del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, con motivo del Día del Libro, ha dado a conocer este jueves el fallo de este premio, impulsado por el Ejecutivo riojano a través de la Fundación San Millán de la Cogolla.

El objetivo de este galardón es fomentar la creación literaria en español y homenajear al primer poeta de nombre conocido en lengua española, Gonzalo de Berceo.

Más de 1.800 obras de 39 países de los cinco continentes se han presentado a este certamen, cuyo jurado, al seleccionar a la obra ganadora, ha valorado especialmente la capacidad del autor para sostener "una atmósfera coherente a lo largo de todo el libro, la profundidad conceptual de una escritura que conjuga tradición y contemporaneidad", ha explicado Pérez Pastor.

Insausti (San Sebastián, 1969) ha señalado que 'Casa en venta', que escribió entre mayo de 2024 y enero de 2025, parte de un entorno doméstico y cotidiano, que le llevan a la memoria de su juventud en Guipúzcoa y a sus veranos en Asturias; a los que añade personajes de su entorno en Pamplona y que culminan con su experiencia en un viaje a Roma.

Ha detallado que también ha escrito varios géneros literarios y la elección de uno u otro depende de "lo que quieras escribir".

En el caso de su poesía, género del que ha escrito otros libros, ha afirmado que "está muy vinculada a los lugares" porque cree que "están cargados de repositorios de experiencia e historia".

Para él, "la oportunidad literaria están en la poesía y el cuento"; y de la primera ha afirmado que tiene ritmo y plasticidad; y del segundo, que es "zumo de la literatura".

Este Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo se suma a otros reconocimientos del autor, como el ‘Gerardo Diego’, el ‘Arcipreste de Hita’ y el ‘Manuel Alcántara’ de poesía; el ‘Ateneo Jovellanos’ de novela; el ‘José Bergamín’ de aforismos y el ‘Amado Alonso’ de ensayo; además de quedar finalista en el Premio Nacional de Literatura en 2002 y en el Herralde de Novela en 2013. EFE

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