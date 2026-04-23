Estela Grande denuncia ataques en redes tras la polémica entre Juan Iglesias y Oyarzabal

Madrid, 23 abr (EFE).- La modelo Estela Grande, esposa del futbolista del Getafe Juan Iglesias, mostró este jueves en las historias de su cuenta de Instagram los ataques recibidos después de que el defensa azulón denunciara los insultos dirigidos a su mujer por parte de Mikel Oyarzabal durante el partido ante la Real Sociedad.

Grande colocó pantallazos de alguno de los mensajes que ha recibido y lamentó la situación que está viviendo tras las palabras de Juan Iglesias después del choque en sus primeras declaraciones a al prensa. "Calla puta. Menudo malo. jajaja en el Getafe jugando. Buaaa, que no lo veamos por San Sebastián", escribió a Grande un usuario de Instagram.

"En el fútbol no hay machismo, no", ironizó Grande. "Ahora no puedo pisar una ciudad que amo profundamente como San Sebastián porque tengo muchísimos mensajes así", reflexionó en la misma publicación.

Esos insultos y amenazas llegan horas después de las palabras de Iglesias en los micrófonos de DAZN después de ganar 0-1 a la Real Sociedad:

"El capitán de su equipo (Oyarzabal) y luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Esos son los valores que tienen aquí y luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo y él que se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo. Lo que ha dicho me lo quedo mejor para mí".

Después, Oyarzabal fue al vestuario del Getafe a pedir explicaciones a Iglesias tras sus acusaciones. EFE