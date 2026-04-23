Espana agencias

Blockx acaba con el trayecto del chileno Garín en Madrid

Guardar

Madrid, 23 abr (EFE).- El belga Alexander Blockx acabó con el trayecto del chileno Cristian Garín, repescado de la fase previa para el cuatro principal, al remontar por 4-6, 7-5 y 7-5, hacia la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid.

El sudamericano, no pudo alargar el buen arranque en el choque contra el belga. Garín perdió su saque en momentos clave del segundo y tercer set, cuando servía para empatar a seis juegos y forzar el desempate.

Garín, que caerá en el ránking más allá de los cien primeros, cumplía su cuarta presencia en la Caja Mágica pero se estancó en el primer partido. Ahora, su próximo desafío es la fase previa del Masters 1000 de Roma.

Blockx, por su parte, se medirá en segunda ronda al estadounidense Brandon Nakashimva, vigésimo octavo favorito. EFE

Últimas Noticias

Fiestas sin alcohol y 'raves' de 'running' como alternativa a la resaca en Madrid

Infobae

Lamine sufre una rotura muscular, se pierde lo que resta de Liga, pero no el Mundial

Infobae

Rechazados los recursos de directivos de la empresa "espina dorsal" del caso Arbistar

Infobae

El Consejo de Ministros aprobará que los docentes condenados por acoso no puedan ejercer

Infobae

Feijóo dice que la OCDE también "avisa" de la subida de impuestos: "¿Qué hace Sánchez con el dinero de los españoles?"

Feijóo dice que la OCDE también "avisa" de la subida de impuestos: "¿Qué hace Sánchez con el dinero de los españoles?"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para trasladar migrantes a centros de deportación en Albania

Mariano Rajoy defiende la “legalidad” de la operación policial en el ‘Caso Kitchen’: “El único objetivo era encontrar el dinero de Bárcenas y a sus testaferros”

La Justicia rechaza el arraigo y expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella

Un juez declara improcedente el despido de un jardinero que fumaba marihuana en el trabajo porque la droga “tiene una gran tolerancia tanto social como legalmente”

ECONOMÍA

Lo que tienes que tener en cuenta si vas a comprar una vivienda alquilada

Lo que tienes que tener en cuenta si vas a comprar una vivienda alquilada

Idealista, Fotocasa y Pisos.com anticipan un cambio de ciclo en el mercado de la vivienda: qué pasará con los precios

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

El precio del litro de diésel cae un 4,1% esta semana y la gasolina se abarata un 2,3%

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

DEPORTES

Lamine Yamal se pierde lo que queda de temporada pero jugará el Mundial: lesión en los isquiotibiales

Lamine Yamal se pierde lo que queda de temporada pero jugará el Mundial: lesión en los isquiotibiales

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante