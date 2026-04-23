Enrique Santiago (IU) denuncia la "mentira" de la 'prioridad nacional' contra migrantes

Villalar (Valladolid), 23 abr (EFE).- El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha denunciado este jueves que tras el concepto de 'prioridad nacional' introducido en sus pactos de Extremadura y Aragón por el PP y Vox hay una "gran mentira" sobre la imposibilidad de España de ofrecer servicios sociales y una "vida digna a los últimos de la escala social".

En declaraciones a los medios de comunicación en la campa del histórico municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros, donde se conmemora el Día de Castilla y León, Santiago ha lamentado que en esta Comunidad puede ocurrir lo mismo en breve, con esos "pactos de la extrema derecha, de los nuevos fascistas que están aquí".

"La 'prioridad nacional' está incluyendo una gran mentira. ¿Cuál es la mentira? Que no hay recursos suficientes en nuestro país para garantizar una vida digna para todas las personas, para garantizar sus servicios sociales y que por eso hay que quitarle esos recursos a los últimos de la escala social", ha argumentado sobre las personas inmigrantes.

En su opinión, se trata de un intento de "poner a pelear a los penúltimos contra los últimos" porque Vox y el PP "no quieren cobrar impuestos a los que más dinero tienen", ya que ha responsabilizado a ambos partidos de renunciar a ingresar más recursos para tener mejores servicios públicos porque prefieren "dejar abandonada a la gente".

Este es el motivo, en palabras de Santiago para que otro de los ingredientes de los pactos de PP y Vox sea la "desregulación", ya que "las leyes son las que garantizan los avances" y las "conquistas de las clases trabajadoras", sin que puedan retroceder en derechos afianzados ya.

En un sentido similar, el coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha criticado que mientras los ciudadanos están padeciendo "problemas reales" como el de la vivienda y también la carencia de papeles que pretende resolver la situación de entre 25.000 y 30.000 inmigrantes que pueden regularizar su situación en esta Comunidad con el proceso iniciado por el Gobierno.

"Estamos muy orgullosos de determinadas políticas del Gobierno de España que hacen que la gente pueda vivir dignamente", ha resumido Santiago, convencido de que estos derechos deben ejercerse "independientemente de donde hayan nacido".EFE

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