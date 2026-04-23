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El juicio por la muerte del joven en un centro de menores de Almería será el 12 de junio

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Almería, 23 abr (EFE).- El juicio por la muerte de Iliass T., el joven de 18 años fallecido en 2019 tras ser inmovilizado en un centro de menores de Almería, se celebrará finalmente el próximo 12 de junio, según ha informado a EFE el abogado de la acusación particular, Ángel Gómez San José.

El letrado ha explicado que el juzgado ha fijado este nuevo señalamiento después de constatar este jueves en sala que no existe posibilidad de acuerdo entre las partes, dado que tanto él como las defensas de los acusados han rechazado cualquier tipo de conformidad. En caso de que la vista oral no pueda concluir en una sola jornada, el juicio continuaría el 19 de junio.

Gómez San José ha detallado que el juez dictará ahora la resolución pertinente sobre la admisión de las pruebas solicitadas en los escritos, un trámite preceptivo sobre el que no ha sido necesario realizar nuevas alegaciones y que suplirá la omisión judicial que provocó la suspensión de las sesiones previstas inicialmente para esta semana.

Ha señalado que aún deben confirmar los términos exactos de la acusación fiscal, para aclarar si califica los hechos como un delito leve, como consideraba inicialmente el letrado, o si los eleva a un delito menos grave.

La acusación particular solicita cuatro años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia para cada uno de los cuatro investigados —tres vigilantes de seguridad y un coordinador del centro de menores Toerras de Oria— por la contención mecánica a la que fue sometido el joven el 1 de julio de 2019, durante la cual se le colocó boca abajo sobre una cama. EFE

mma/fs/mcm

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