El Gobierno replica que Rajoy sí conocía 'Kitchen' y daba "instrucciones": "Fue una operación montada por el PP"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha replicado este jueves que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sí conocía 'Kitchen' e incluso "estaba dando instrucciones", por lo que ha concluido que fue una operación "montada y ordenada" por el PP.

En su declaración ante la Audiencia Nacional como testigo en el juicio de la 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial presuntamente orquestado por el Ministerio del Interior contra Luis Bárcenas en plena investigación a la caja B del partido, Rajoy ha negado la existencia de una "operación política" durante su mandato para robar información sensible al extesorero del PP, así como que destruyera un sobre con documentación sobre contabilidad. "Es absolutamente falso", ha zanjado.

El ministro, sin embargo, ha recordado que el PP ya acusó a la Policía y los jueces de orquestar una operación contra ellos durante las primeras informaciones e investigaciones del 'caso Gürtel' y ha insistido en destacar que se han escuchado audios de la ex secretario general 'popular', María Dolores de Cospedal, y el exministro Jorge Fernández Díaz "montando" toda la "operación pseudopolicial" de 'Kitchen'.

PRUEBAS QUE SON "MÁS QUE EVIDENTES"

En declaraciones al programa 'Mañaneros' de La 1, recogidas por Europa Press, López he explicado que se han escuchado testimonios de cargos policiales relatando que Rajoy "no solamente conocía esa operación, sino que estaba dando instrucciones para ello". "El asunto es muy grave. Parece que se enmaraña todo, se quiere liar, pero la gente tiene que entender que en este país ha habido un gobierno del PP que utilizó los recursos del Estado para los fines más espurios que se pueden imaginar", ha reprochado.

"Hay audios, hay grabaciones, hay testimonios muy claros de una cosa muy sencilla: el PP, a su más alto nivel, dio instrucciones", ha insistido, para después denunciar que un partido utilizara "los medios oficiales para montar una parapolicía, investigar a rivales políticos y crear pruebas falsas".

De otro lado, el también líder socialista del PSOE-M ha lamentado que el expresidente Rajoy "se haya olvidado" de las conversaciones y mensajes que se mandó con el extesorero del PP, una relación que en 'Génova', según ha dicho, fue "sostenida en el tiempo" desde que estalla el caso.

Es más, ha recordado el "despido en diferido" que defendió Cospedal para despedir a Bárcenas. "Esa es la verdad de lo que lamentablemente pasó con el Gobierno del PP", ha indicado.