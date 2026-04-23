El CSIC impulsa la creación de un centro de referencia para las tecnologías cuánticas

Madrid, 23 abr (EFE).- El Consejo Superior de InvestigacIones Científicas (CSIC) va a impulsar la creación de un centro de referencia para aglutinar el conocimiento en torno a las disruptivas ciencias y tecnologías cuánticas, que en los próximos años pueden revolucionar ámbitos como el de las comunicaciones, la computación o la física.

El Centro de Ciencia y Tecnologías Cuánticas QuARC-CSIC (Quantum Advanced Research Center) reunirá grupos de investigación del organismo de distintos institutos para promover la investigación de excelencia, atraer talento, abrir nuevas líneas de investigación, reforzar la colaboración con otros grupos del Consejo (nacionales e internacionales), fomentar la transferencia tecnológica e impulsar la incubación de empresas en un sector estratégico.

La presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, ha anunciado hoy la creación del nuevo centro durante el acto de presentación de la Estrategia de Ciencia y Tecnologías Cuánticas, un documento en el que se plasma la planificación de estas tecnologías en el organismo a largo plazo.

Del Pino ha destacado que el desarrollo de la tecnología cuántica a nivel global está avanzando rápidamente, con inversiones estratégicas en Europa, Estados Unidos y China que están configurando un ecosistema altamente competitivo, y ha señalado que a pesar del liderazgo del CSIC es necesario “un nuevo modelo organizativo que permita articular una estrategia a largo plazo y fortalecer la competitividad del Consejo y del ecosistema cuántico español”.

Este centro acogerá además a nuevo personal investigador a través de procesos selectivos ya en marcha de personal científico, en los se han perfilado numerosas plazas en esta temática.

La creación del QuARC-CSIC representa “una oportunidad estratégica para consolidar una estructura estable y de referencia estatal dedicada exclusivamente a este ámbito”, ha destacado la presidenta del CSIC, y ha señalado que la institución se está preparando para la tercera revolución cuántica, que dará paso de la transición de la experimentación controlada en laboratorios hacia la integración masiva y cotidiana de estas tecnologías en la sociedad y en la industria.

El nuevo centro integrará las capacidades con las que ya cuenta el Consejo en ciencias cuánticas, abarcará líneas de investigación en áreas como física, informática, matemáticas, ingeniería y química, y contará con una sede física en Madrid, ubicada en las antiguas instalaciones del Instituto Cajal -que ha pasado a formar parte del nuevo Centro de Neurociencias Cajal (CNC).

Esta nueva sede aprovechará la concentración de grupos científicos de excelencia en tecnologías cuánticas del CSIC (13 grupos de investigación de 10 institutos) que se encuentran en la Comunidad de Madrid para reunir las capacidades existentes y permitir las condiciones óptimas para la interacción y la colaboración, y se apoyará en la trayectoria de la Plataforma Temática Interdisciplinar en Tecnologías Cuánticas (PTI QTEP-CSIC), que agrupa a 36 grupos de investigación de 21 institutos del organismo repartidos en nueve comunidades autónomas.

La puesta en marcha de esta iniciativa se inspira en tres proyectos pioneros en Europa: el Vienna Center for Quantum Science and Technology (VCQ), el Munich Center for Quantum Science and technology (MCQST) y el Centre Europeén de Sciences Quantiques (CESQ).

Durante el mismo evento se ha presentado la décima edición de la revista 'CSIC Investiga', dedicada en este caso a la Física Cuántica, que estudia la materia a escala microscópica y abre la puerta a una revolución tecnológica con aplicaciones potenciales en ámbitos como la optimización de procesos industriales y financieros, la mejora de la seguridad en las comunicaciones, el incremento de la precisión en las mediciones, así como el desarrollo de nuevos materiales y fármacos. EFE