Dos detenidas por un ataque grupal a los agentes que pararon una timba ilegal en Granada

Granada, 23 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres y ha identificado a un hombre, pendiente de arresto, por participar en el ataque de unas 200 personas contra los agentes que actuaron para parar una timba ilegal de juego en el distrito Norte de Granada, intervención que acabó con lanzamiento de piedras.

Según han informado a EFE fuentes de este cuerpo armado, aunque resulta complejo cuantificar el número de participantes porque se movían en varios grupos diferentes, alrededor de 200 personas formaban parte de la turba que este miércoles atacó a los agentes de una operación contra el juego ilegal.

Los hechos se registraron durante la tarde el miércoles en una calle del distrito Norte de Granada y se han saldado con un agente herido, policía que recibió el impacto de una botella en una rodilla.

Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) se habían trasladado a la zona para actuar contra una timba ilegal de juego hasta que comenzó al altercado y se registró lanzamiento de piedras y otros objetos contra los agentes.

Las fuentes han precisado que los participantes, en diferentes grupos pero que podrían rozar las 200 personas, eran la mayoría mujeres y atacaron a los policías con objetos que tenían cerca.

De momento, la Policía Nacional ha detenido a dos mujeres por participar en el ataque en grupo a los agentes.

Por otro lado, han identificado al autor del lanzamiento de la botella que hirió al agente, un conocido delincuente con antecedentes policiales que fue captado por las cámaras de los policías, y está pendiente de arresto. EFE

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