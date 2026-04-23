Espana agencias

Bozic: “Jugar en España es fantástico, va toda la familia al baloncesto”

Guardar

Granada, 23 abr (EFE).- El pívot croata del Covirán Granada Luka Bozic, actual Jugador Más Valorado (MVP) esta temporada de la Liga Endesa, reconoció que jugar en España “es fantástico” porque “va toda la familia al baloncesto” a diferencia de lo que ocurre en otros países.

Bozic, de 29 años, es hasta ahora el MVP de la Liga Endesa, el jugador que más tiros libres lanza y el que más tiempo juega, aparte de haber sido el baloncestista con más valoración en más jornadas de esta campaña pese a militar en el Covirán Granada, colista del campeonato.

El croata se definió en una entrevista a los medios del club granadino como un jugador “trabajador” y que da “muchas vueltas a las cosas”, además de reconocer que es “una persona diferente y peculiar, no una persona común”.

“Yo no puedo quedar con todo el mundo ni ser majo con todo el mundo, no hago esas cosas porque no me siento cómodo. Soy como soy y me encanta”, añadió.

“Siempre quiero sacar lo mejor de mí y ningún entrenador me ha apretado tanto como yo a mí mismo”, explicó Bozic, al que de pequeño le encantaba “jugar al fútbol” aunque cuando descubrió el baloncesto le apasionó “más que cualquier otra cosa en el mundo”.

Bozic destacó que “jugar en España es fantástico porque va toda la familia al baloncesto” mientras que en otros países como su Croacia natal “sólo ves hombres: es maravilloso que el baloncesto sea una diversión para toda la familia y me gusta lo que veo en las canchas”, añadió.

“En Granada me siento muy bien, es una ciudad bonita y los aficionados son increíbles. Todo es genial en Granada y me encanta estar aquí. Los aficionados nos apoyan mucho, incluso cuando hemos jugado partidos malos”, finalizó. EFE

jag/cb/og

Últimas Noticias

MÁS NOTICIAS

NACIONAL

ECONOMÍA

DEPORTES

