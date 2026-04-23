Aragón advierte al MNAC sobre las pinturas de Sijena: "El cronómetro sigue funcionando"

Zaragoza, 23 abr (EFE).- El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha recordado este jueves al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) que "el cronómetro sigue funcionado" y está obligado a iniciar los trabajos "para la vuelta a casa de las pinturas murales de Sijena".

Así lo ha afirmado el director general en respuesta al recurso de reposición que ha presentado el MNAC contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca que fijó un plazo de 56 semanas para la devolución de las pinturas murales al Monasterio de Sijena.

En su opinión, el recurso es un intento de "dilatar, sin ninguna posibilidad de prosperar, el regreso de las pinturas".

Respecto a los argumentos que esgrime el MNAC en su recurso, ha tildado de "surrealista" que alegue que saben lo que la jueza les ordena, pero no cómo hacerlo, dado que las pinturas han sido trasladadas en otras ocasiones y "las han mandado no a Sijena, a Nueva York".

También ha considerado "propio de los hermanos Marx en el oeste" que el MNAC diga que en la vista que dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo "no dijeron lo que dice la sentencia que dijeron y que lo que dijeron no fue entendido", a su juicio "un despropósito inaceptable", porque trata de cuestionar la legitimidad de la sentencia, y ha considerado que no tendrá "ningún éxito".

Pero en su opinión, el "más grave de todos" es la invasión competencial por cuanto la conservación del patrimonio es una competencia exclusiva de las administraciones públicas aragonesas y el Estatuto “obliga” a los poderes públicos aragoneses a hacer todo lo posible para lograr el regreso del patrimonio que salió de la comunidad ilegítimamente.

En el recurso, el MNAC indica que deben supervisar la instalación en la Sala Capitular del Monasterio de Sijena de las pinturas murales, "una expresión del menosprecio -ha remarcado Olloqui- de nuestras instituciones, un menosprecio hacia lo aragonés, porque no necesitamos ser supervisados por nadie".

En este sentido, ha defendido que Aragón cuenta con los mejores equipos técnicos en conservación de patrimonio y de conjuntos murales e intentar vulnerar su Estatuto y los derechos culturales de los aragoneses "es intolerable".

Por todo ello, ha exigido a las instituciones catalanas "que se pongan a trabajar, tal y como exigen todas las resoluciones judiciales, para la vuelta a casa de las pinturas murales". EFE