Madrid no devolverá las multas en zonas de bajas emisiones al no tener efecto retroactivo

Madrid, 22 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid no devolverá el dinero de las multas interpuestas en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) pese a la sentencia del Tribunal Supremo que anula parte de la Ordenanza de Movilidad Sostenible porque ésta no tiene efecto retroactivo, según la jurisprudencia.

Así lo ha confirmado este miércoles la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba parcialmente la normativa conocida como 'Madrid 360'.

"Tenemos una nueva ordenanza aprobada que está en vigor y en pleno funcionamiento", ha aseverado, al mismo tiempo que ha defendido que, "no tiene efecto retroactivo una posible sentencia posterior más allá de los recursos que se pudieran presentar".

Sobre la intención del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, de exigir al consistorio la devolución de todas las multas, Sanz ha reiterado que "hay suficientes sentencias al respecto de lo que ocurre cuando una normativa está en vigor y luego hay una sentencia denegatoria".

Además, han reseñado que la decisión judicial afecta exclusivamente a las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección, que se encuentran en Plaza Elíptica y el Distrito Centro, y no a Madrid ZBE, que se extiende por todo el municipio. EFE