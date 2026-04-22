Hallan el cadáver de un hombre desaparecido en el Guadalquivir en Montoro (Córdoba)

Córdoba, 22 abr (EFE).- Agentes de la Guardia Civil han encontrado este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre de 31 años que desapareció el pasado lunes en el río Guadalquivir a su paso por la localidad de Montoro (Córdoba).

Fuentes del instituto armado han informado a EFE de que el hallazgo del cuerpo del hombre se ha producido pasadas las 14.00 horas de hoy por parte de agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de Sevilla, que se incorporaron a la búsqueda a primera hora de ayer.

El cadáver ha sido encontrado muy cerca del puente de La Donadas de la localidad de Montoro, por donde el joven cayó a última hora de la tarde del lunes, cuando se inició el dispositivo de búsqueda en una zona de difícil acceso.

En dicho dispositivo participaron agentes de la Policía Local de Montoro, bomberos del Consorcio Provincial de Córdoba y efectivos de Protección Civil, mientras que la Guardia Civil también aportó varios drones para intensificar la búsqueda desde el aire, aunque finalmente han sido los miembros del GEAS los que han hallado el cuerpo del joven. EFE