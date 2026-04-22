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Los titulares de la octava jornada del juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama

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Madrid, 22 abr (EFE).- El juicio al exministro José Luis Ábalos ha cerrado su fase testifical en una jornada en la que han vuelto a salir las "chistorras", cuando un testigo ha negado que el PSOE tenga billetes de 500 euros en caja, y que ha girado de nuevo en torno a los contactos del comisionista Víctor de Aldama con cargos del Gobierno.

El Tribunal Supremo ha celebrado este miércoles la octava jornada del juicio en el que Ábalos y su exasesor Koldo García afrontan una petición de hasta 30 años de cárcel, y el citado comisionista, 7, por presuntas mordidas y amaños en contratos públicos de mascarillas en plena pandemia.

Estos han sido los titulares:

En el PSOE no había 'chistorras', 'soles' ni 'lechugas'

Los pagos desde la caja del PSOE han centrado parte de la jornada, en la que ha declarado el exgerente del partido Mariano Moreno. Ha negado que las 'chistorras', los 'soles' y las 'lechugas' de las que hablaba Koldo García con su exmujer (llamaban así supuestamente a los billetes de 500, 200 y 100 euros) fueran dinero en efectivo que podría salir de esa caja.

No podía ser porque, tal y como ha aseverado, jamás pedía a la entidad financiera donde el PSOE tenía la cuenta que llevara a través de una empresa de seguridad billetes grandes o superiores a 50 euros.

El que fuera gerente del PSOE en la época en que Ábalos fue número tres de la formación ha dejado claro que él mismo pedía al banco el dinero para nutrir la caja y reintegrar los gastos que se habían adelantado por viajes, comidas, transportes u otros conceptos.

Por su cargo en el partido, Ábalos era el que más gastos presentaba y, al igual que los otros secretarios federales, se los autorizaba a sí mismo, además de los que se imputaran a su Secretaría, ha añadido el exgerente, quien ha precisado que el 99,4 por ciento de los gastos anticipados se reintegraban por transferencia y el resto en metálico.

Koldo García, al frente de las gestiones del dinero

La clase impartida por este testigo sobre la política de gastos del PSOE ha dado paso al día a día de una secretaria de Ábalos en la gestión de los gastos y abonos.

"Normalmente" era Koldo García quien le presentaba los gastos del exministro en un sobre y también era quien recogía el reembolso de los mismos, aunque "algunas veces mandaba a alguien" y en alguna ocasión fue un conductor a recogerlo.

Ella rellenaba una hoja de liquidación y, una vez firmada por Ábalos, lo remitía a administración, y nunca presentaba gastos si no había justificante. Cuando tenía el dinero, normalmente se lo daba a Koldo García en dos sobres, uno a nombre de Ábalos y otro de la Secretaría de Organización.

¿Nota de prensa o argumentario de Air Europa?

El rescate público de Air Europa en 2020 sigue dando de qué hablar en el juicio. La Fiscalía cree que Ábalos influyó a favor de Aldama en la publicación de una nota de prensa del Ministerio en apoyo del rescate, pero este miércoles dos ex altos cargos han negado que hubiese nota alguna.

El entonces secretario de Estado, Pedro Saura, ha hablado de "argumentario" o "guion" elaborado por él y su equipo, a iniciativa propia, y pensado para hablar con algún periodista, y no para publicar. El jefe de gabinete de Ábalos ha negado que hubiese ninguna "nota oficial" del Ministerio.

Una llamada de Aldama que "molestó" a un secretario de Estado

Pedro Saura ha revelado que le "molestó" que Aldama quisiera hablar con él sobre Air Europa, y ha dicho que contestó por "cortesía" y porque se lo pidió el exasesor Koldo García y entendía que tras él estaba el ministro.

"Me molestó porque entendía que ese tipo de conversaciones no se pueden producir", ha reconocido, y porque él quería "encapsular" todo lo relacionado con el rescate en el Ministerio. Su respuesta, ha dicho, fue "de manual": "la ayuda para Air Europa, si eventualmente se produce, dependerá de la SEPI y no de Transportes".

El exjefe de gabinete de Montero niega un pago de Aldama

Ya ocurrió en instrucción y ahora se ha repetido en el juicio. El exjefe de gabinete de la exvicepresidenta María Jesús Montero ha vuelto a negar haber recibido 25.000 euros de Aldama. Sus acusaciones, ha dicho, son "radicalmente falsas".

Ha admitido varios contactos con el comisionista, aunque les ha restado importancia. Sus peticiones, ha dicho, eran como las "cientos" que recibían en el Ministerio de Hacienda, y él siempre hacía lo mismo: derivarlo al órgano competente. Eso hizo cuando Aldama trató de aplazar la deuda tributaria de una de sus empresas, algo que finalmente no consiguió.

Los contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif, legales

También estaba citada como testigo la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, para que explicara los informes e fiscalización de los contratos que Puertos del Estado y Adif, organismos dependientes de Ministerio de Transportes, formalizaron con Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas.

Chicano ha suscrito el contenido de los informes, porque están firmados por ella aunque los elaboraron los técnicos del tribunal, y ha destacado la legalidad de los mismos, ya que eran conformes a la ley de contratos de emergencia, al decreto que se publicó en la pandemia al respecto y a la propia normativa europea.

Ha recordado que en situaciones de emergencia, como la pandemia, la legislación es más laxa, pero los contratos fiscalizados "se acomodaron" a ella. Por eso, el Tribunal del Cuentas solo pudo hacer alguna sugerencia, como que en próximas emergencias la regulación no sea tan flexible, porque con la que se aplica hasta se pueden hacer contratos de forma oral, lo que para Chicano es "una exageración".

En total, el tribunal fiscalizó a 101 entidades públicas por contratos en ese periodo, además de a distintas administraciones autonómicas y locales.

La defensa de Ábalos se esfuerza en minar la credibilidad de Aldama

La defensa de Ábalos ha tratado nuevamente de atacar la credibilidad de Aldama con la declaración del director general de Carreteras, Juan Fernández, que ha contado el análisis que efectuaron desde el Ministerio de las obras públicas que el comisionista señaló como preadjudicadas o que escondían el pago de comisiones.

En el documento que aportó Aldama figuraban 6 obras adjudicadas cuando Ábalos estaba al frente del Ministerio -ha explicado- y no se encontraron fallos o "anomalías" en la tramitación, ni tampoco en las relativas a épocas de otros ministros: Ana Pastor, Íñigo de la Serna y Raquel Sánchez.EFE

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