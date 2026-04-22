Saiz condena una pintada xenófoba contra la regularización en Badajoz: Estaremos atentos

Madrid, 22 abr (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha condenado la aparición de una pintada xenófoba en la fachada de una entidad social en Almendralejo (Badajoz) que colabora con la regularización de inmigrantes: "Estaremos muy atentos", ha advertido en su red social X.

La Fundación Ruy López ha denunciado la aparición este miércoles de una pintada con la frase 'Stop invasión' en la fachada de su sede tras unos días en los que se ha registrado una afluencia de usuarios mayor de lo normal procedentes de distintos puntos de Extremadura debido al proceso regularización extraordinaria.

Desde la entidad han asegurado que estos hechos constituyen un delito de odio y ya lo han denunciado ante la Policía Nacional.

La ministra Saiz ha mostrado su "máxima condena" a este acto y su solidaridad a los trabajadores de la entidad ante lo que ha calificado de "actos cobardes" que, según ella, demuestran que "quienes se oponen a este proceso que ya está en marcha y que da derechos, dignidad y obligaciones a miles de personas, están solos". EFE

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