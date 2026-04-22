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Una avería en Atocha afecta a seis líneas de Cercanías de Madrid y a la Media Distancia

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Madrid, 22 abr (EFE).- Una incidencia en la señalización de los desvíos de la estación de Atocha, en Madrid, está provocando retrasos en hasta seis líneas de Cercanías y en trenes de Media Distancia, según ha informado Adif y Renfe.

Las líneas de Cercanías afectadas son la C3, C4, C4a, C4b, C7 y C10, además de los trenes de Media Distancia con salida o paso por Atocha.

Adif informa de que los técnicos ya están trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".

Debido a esta incidencia varias líneas han modificado sus recorridos.

Los trenes de la línea C4 con origen Parla sólo están circulando hasta Villaverde Alto; en la C4a, los que tienen origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes sólo circulan hasta Chamartín; los trenes de la línea C4b que empiezan en Colmenar Viejo llegan hasta Atocha Cercanías y los trenes de la línea C7 están circulando desviados por O'Donnell.

La incidencia se registró a las 2:55 horas de este miércoles y Adif no ha precisado el tiempo que tardará en solventar el problema que registran su infraestructura. EFE

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