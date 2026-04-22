Espana agencias

Alba Quintas, Premio Gran Angular 2026, aspira a ser lectura obligatoria en los colegios

Guardar

Madrid, 22 abr (EFE).- 'La cuarta vida de Blanca Cuervo' es el thriller ganador del Premio SM de literatura juvenil Gran Angular 2026. Una novela combativa de la escritora Alba Quintas con la que aspira llegar a los colegios como "prescripción escolar" para esos chavales de entornos desfavorecidos que no tienen la lectura como opción.

En una entrevista con EFE en la víspera del Día del Libro, Quintas desvela que el thriller está inspirado en una noticia que escuchó en verano en la BBC sobre la presencia de menores en plataformas como Onlyfans, donde vendían fotos con material erótico: "Me llamó la atención investigar qué impulsa a chicas tan jóvenes a esas circunstancias y la respuesta fue la necesidad económica".

Quintas explica que en la novela pesa mucho el entorno social. La escritora ubica el thriller en la periferia de una ciudad, sin definir una en concreto, pero inspirada en la costa mediterránea: "Quería que el entorno fuese un personaje más".

  La autora, que en 2015 fue finalista del Premio de literatura juvenil Gran Angular con 'El silencio de la princesa Midas', lanza en la novela un mensaje sobre la falta de oportunidades de los jóvenes de barrios sin recursos, como el caso de la protagonista (Blanca Cuervo), que quería huir a toda costa.

  La frustración, la falta de metas y de dinero lleva a los protagonistas a ir encadenando decisiones catastróficas.

  Quintas reconoce que escribió el libro a toda prisa con la intención de presentarlo al Gran Angular, un premio que valora mucho por ser una colección muy presente en los colegios: "el proceso de escritura fue como un disparo, casi una tormenta, pero al final salió".

  Además de las primas Cuervo (Blanca y Valeria), la autora lleva al texto personajes como 'El Bicho', un joven que representa "las nuevas masculinidades que encuentras en redes, una especie de nuevos gurús adheridos a conductas machistas".

  También hay otros personajes masculinos con puntos de vista sanos, para que los lectores adolescentes tengan distintos modelos.

   Quintas considera que su libro es sobre todo combativo: "Creo en la literatura juvenil que se moja, pero también es una novela con esperanza. Muchos personajes luchan por descubrir la verdad y para mí escribir para jóvenes es una motivación para que puedan cambiar aquello en lo que nosotros estamos fallando".

  Valora que hay jóvenes comprometidos y novelas como esta, dice, ayudan a debatir, "y qué mejor que hacerlo en colegios e institutos tras una lectura curricular".

  Quintas dice que eligió el apellido Cuervo para la protagonista porque le gustaba, pero luego todo fue encajando: "los cuervos son animales muy leales, que no olvidan a aquellos que les han ayudado, y la simbología se fue construyendo alrededor de los personajes".

  El libro también alerta de los falsos empoderamientos y de quienes te venden que enseñar el cuerpo y cobrar por ello, es liberador, "cuando no es así".

  El thriller acusa a quienes no colaboran con las investigaciones policíacas, bien porque mienten o porque callan, y a los suscriptores anónimos que seguían la cuenta de la protagonista en las plataformas, "a ellos va el mayor saco de culpa".

  La autora, admiradora del escritor Jordi Sierra i Fabra, a quien considera su mentor, señala que eligió el trama de las siete vidas (Blanca solo llega a la cuarta) porque piensa que "las personas van perdiendo vidas a medida que ocurre una tragedia o minitragedia".

  "Esa idea de las siete vidas me ha ayudado a explicar los antecedentes de los personajes. Es una metáfora que funciona a nivel narrativo", explica.

  Quintas reconoce que ella también ha perdido vidas en el camino, es algo, dice, que va unido a la trayectoria vital: "Nos ocurre a todos".EFE

  (foto)

 

Últimas Noticias

Sánchez dice que Gobierno reconocerá derechos y hará a Cataluña y España "países mejores"

Infobae

Cuerpo reprocha al PP el pacto firmado con VOX en Extremadura que "segrega a su población"

Infobae

Solucionada la avería en Atocha que afectaba al Cercanías de Madrid y a la Media Distancia

Infobae

Citan como investigada a la exconcejal de Urbanismo por las viviendas públicas de Alicante

Infobae

Detenido por estafar más de 50.000 euros a un anciano en extracciones bancarias

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Cuerpo baja decibelios a la bancada de Feijóo en su primer examen como vicepresidente, pero el PP promete pelea: “No confunda educado con moderado”

Carlos Cuerpo baja decibelios a la bancada de Feijóo en su primer examen como vicepresidente, pero el PP promete pelea: “No confunda educado con moderado”

La baliza V-16 como elección y multas relativas a la renta: Vox y Sumar reabren el debate sobre la seguridad en carretera en el Congreso

La Audiencia de Madrid avala el desahucio de una mujer con el 54% de discapacidad de la vivienda con un contrato vigente desde 1970

Loterías del Estado cuida de sus trabajadores: renueva su seguro de vida por si les cae un rayo, mueren envenenados o en accidente de caza

‘Operación Columna’, la historia de los guardias civiles que fueron encarcelados y expulsados por querer un sindicato: “Lo que hicieron con nosotros fue un crimen”

ECONOMÍA

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

El futuro del trabajo ya es presente: la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la necesidad de talento redefinen el empleo de la próxima década

DEPORTES

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”