Alba Quintas, Premio Gran Angular 2026, aspira a ser lectura obligatoria en los colegios

Madrid, 22 abr (EFE).- 'La cuarta vida de Blanca Cuervo' es el thriller ganador del Premio SM de literatura juvenil Gran Angular 2026. Una novela combativa de la escritora Alba Quintas con la que aspira llegar a los colegios como "prescripción escolar" para esos chavales de entornos desfavorecidos que no tienen la lectura como opción.

En una entrevista con EFE en la víspera del Día del Libro, Quintas desvela que el thriller está inspirado en una noticia que escuchó en verano en la BBC sobre la presencia de menores en plataformas como Onlyfans, donde vendían fotos con material erótico: "Me llamó la atención investigar qué impulsa a chicas tan jóvenes a esas circunstancias y la respuesta fue la necesidad económica".

Quintas explica que en la novela pesa mucho el entorno social. La escritora ubica el thriller en la periferia de una ciudad, sin definir una en concreto, pero inspirada en la costa mediterránea: "Quería que el entorno fuese un personaje más".

La autora, que en 2015 fue finalista del Premio de literatura juvenil Gran Angular con 'El silencio de la princesa Midas', lanza en la novela un mensaje sobre la falta de oportunidades de los jóvenes de barrios sin recursos, como el caso de la protagonista (Blanca Cuervo), que quería huir a toda costa.

La frustración, la falta de metas y de dinero lleva a los protagonistas a ir encadenando decisiones catastróficas.

Quintas reconoce que escribió el libro a toda prisa con la intención de presentarlo al Gran Angular, un premio que valora mucho por ser una colección muy presente en los colegios: "el proceso de escritura fue como un disparo, casi una tormenta, pero al final salió".

Además de las primas Cuervo (Blanca y Valeria), la autora lleva al texto personajes como 'El Bicho', un joven que representa "las nuevas masculinidades que encuentras en redes, una especie de nuevos gurús adheridos a conductas machistas".

También hay otros personajes masculinos con puntos de vista sanos, para que los lectores adolescentes tengan distintos modelos.

Quintas considera que su libro es sobre todo combativo: "Creo en la literatura juvenil que se moja, pero también es una novela con esperanza. Muchos personajes luchan por descubrir la verdad y para mí escribir para jóvenes es una motivación para que puedan cambiar aquello en lo que nosotros estamos fallando".

Valora que hay jóvenes comprometidos y novelas como esta, dice, ayudan a debatir, "y qué mejor que hacerlo en colegios e institutos tras una lectura curricular".

Quintas dice que eligió el apellido Cuervo para la protagonista porque le gustaba, pero luego todo fue encajando: "los cuervos son animales muy leales, que no olvidan a aquellos que les han ayudado, y la simbología se fue construyendo alrededor de los personajes".

El libro también alerta de los falsos empoderamientos y de quienes te venden que enseñar el cuerpo y cobrar por ello, es liberador, "cuando no es así".

El thriller acusa a quienes no colaboran con las investigaciones policíacas, bien porque mienten o porque callan, y a los suscriptores anónimos que seguían la cuenta de la protagonista en las plataformas, "a ellos va el mayor saco de culpa".

La autora, admiradora del escritor Jordi Sierra i Fabra, a quien considera su mentor, señala que eligió el trama de las siete vidas (Blanca solo llega a la cuarta) porque piensa que "las personas van perdiendo vidas a medida que ocurre una tragedia o minitragedia".

"Esa idea de las siete vidas me ha ayudado a explicar los antecedentes de los personajes. Es una metáfora que funciona a nivel narrativo", explica.

Quintas reconoce que ella también ha perdido vidas en el camino, es algo, dice, que va unido a la trayectoria vital: "Nos ocurre a todos".EFE

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