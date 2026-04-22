Sánchez acusa al PP de dar "una patada a la Constitución" al pactar con Vox en Extremadura

Madrid, 22 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles en la sesión de control en el Congreso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de dar "una patada a la Constitución" con el pacto con Vox en Extremadura.
"Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución", ha reclamado Sánchez en un cara a cara en el que el líder del PP no ha tenido ocasión de responder sobre este asunto porque era el turno de cierre de Sánchez.
Según el presidente, con el pacto PP-Vox se está "violando" el principio de igualdad entre ciudadanos y el principio de no discriminación. EFE
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