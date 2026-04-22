Junts pregunta a Sánchez qué "argumento democrático" le queda para no convocar elecciones

Madrid, 22 abr (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha acusado este miércoles al Gobierno de no "hacer los deberes" e "incumplir" sus acuerdos, y ha preguntado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, qué "argumento democrático" le queda para no convocar elecciones.

En una pregunta parlamentaria en la sesión de control al Gobierno, Nogueras ha asegurado que Sánchez "lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría", le ha cuestionado por pactar con la derecha "cuando le conviene" y de no aplicar las medidas que se aprueban en el Congreso.

Todo ello coronado con una "guinda", ha dicho, "los casos de corrupción que le rodean".

"¿Qué argumento democrático le queda señor Sánchez para no convocar elecciones?", ha preguntado la diputada catalana. EFE

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