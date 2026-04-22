Obispo de Canarias: "Habría que meter a mucha gente en un cayuco 5 días y ver cómo llegan"

Madrid, 22 abr (EFE).- El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha advertido este miércoles de lo "mortífera" que es la ruta migratoria atlántica hacia Europa y ha opinado que "habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan" y que apoyen la acogida de personas migrantes.

Lo ha hecho en un encuentro informativo celebrado en el marco de la 129º Asamblea Plenaria de la CEE para analizar la realidad de la inmigración en Canarias de cara a la próxima visita del papa León XIV en junio, en el que también ha participado el obispo de Tenerife, Eloy Santiago.

"Habrá que acogerlos y habrá que cuidarlos, lógicamente. Si se quiere ser cristiano y se quiere ser humano, hay que atenderlos y cuidarlos", ha subrayado Mazuelos, que ha lamentado que se trate a los migrantes como "si fueran un número" y "no se les ponga rostro" porque son personas "con vidas muy duras".

Por su parte, Santiago ha destacado que Canarias es la frontera sur de Europa y punto de llegada de la migración del continente africano, y ha reconocido que "a veces la realidad" los supera, como en el caso de El Hierro, una isla con 9.000 habitantes que el año pasado "recibió a más de 25.000 personas" a través del muelle de La Restinga".

"Nos sentimos impotentes ante esta ruta atlántica tan mortífera y creemos que la vista del Santo Padre no solo va a significar un apoyo y una motivación para seguir trabajando en ese ámbito tan importante como iglesia y como sociedad, sino también para visibilizar a nivel internacional este triste drama, para que todas las instituciones nacionales, europeas e internacionales, tomen conciencia del drama de las migraciones", ha destacado Santiago.

Los obispos se han mostrado de acuerdo con el "contenido" de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, aunque han considerado que "se puede debatir sobre la forma".

Mazuelos ha incidido en que el viaje del pontífice a España será "una visita pastoral" en la que la Iglesia canaria va a mostrale su preocupación por la población migrante. "No centremos que el apa va a venir a Canarias para coger el palo de la migración y pegar políticamente a uno y a otro", ha dicho. EFE

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