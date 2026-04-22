Montero dice que la protesta ciudadana contra Moreno "se ha convertido en una constante"

Málaga, 22 abr (EFE).- La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha señalado que la protesta ciudadana contra el presidente andaluz, Juanma Moreno, "se ha convertido en una constante" en la comunidad.

Montero se ha pronunciado así en su cuenta de X, según el PSOE a raíz de la afirmación de Moreno de que en Andalucía no se manifestaban contra él, y ha nombrado algunas de las movilizaciones que se han producido en este mandato.

"Mareas Blancas por la sanidad pública, por el fallo en el cribado del cáncer de mama, Mareas Verdes por la educación, sector educación infantil, trabajadores de la Dependencia, PTIS, Infoca, 112, universitarios, familias de alumnado con necesidades educativas especiales, trabajadores de Canal Sur contra la manipulación informativa, UCI, ambulancias...", ha detallado la candidata socialista.

"No es que no se manifiesten contra él", ha indicado, sino que Moreno "ignora y desprecia sus protestas porque no le importan los problemas de la gente".

María Jesús Montero ha añadido que "quedan 25 días para el cambio que los andaluces necesitan". EFE