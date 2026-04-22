El expresidente de una AMPA acepta 11 meses de prisión por quedarse con casi 135.000 euros

Alicante, 22 abr (EFE).- El expresidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio concertado Sagrado Corazón de Alicante, de los hermanos Maristas, ha aceptado una pena de 11 meses de prisión y una multa de 540 euros por quedarse con 134.337,99 euros.

Por conformidad de las partes, la Audiencia Provincial ha impuesto esta condena a Francisco Luis C. J. por un delito continuado de apropiación indebida después de que desviara durante seis años a sus cuentas personales fondos destinados a ayudas escolares para alumnos huérfanos o con incapacidad permanente, así como a la financiación de actividades sociales y educativas.

Además, el acusado ha aceptado la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, y también al pago de las costas procesales y de los honorarios de la acusación particular.

El Ministerio Fiscal ha alcanzado un acuerdo con el procesado a cambio de reducir la pena inicial solicitada de tres años de cárcel al aplicarle las atenuantes de reparación del daño, tras devolver íntegramente el dinero, y de dilaciones indebidas, dado que han transcurrido cinco años desde la presentación de la denuncia.

El procesado reconoció haberse quedado con 117.000 euros y firmó un reconocimiento de deuda a favor de la asociación por importe de 17.340 más sujeto a la presentación de un plan de pagos antes del 26 de noviembre de 2021.

El abogado de la defensa, Carlos Paniagua Bertomeu, ha solicitado al tribunal la suspensión de la pena privativa de libertad al no superar los dos años y por el “esfuerzo notabilísimo”, ha recalcado, del acusado para reparar el daño causado.

“Los hechos se han reconocido desde el inicio de la instrucción y las cantidades y responsabilidades civiles estaban liquidadas antes del juicio, por lo que hemos logrado la pena mínima solicitada en el escrito de defensa”, ha explicado su letrado a EFE a la salida del juicio.

El tribunal ha aceptado la suspensión “a condición de que no vuelva a delinquir en los próximos tres años”, y la AMPA del colegio Maristas ha mostrado su conformidad con la resolución. EFE

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