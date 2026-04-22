María Guardiola, investida presidenta de la Junta de Extremadura

Mérida, 22 abr (EFE).- La candidata del PP María Guardiola ha sido investida este miércoles presidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor de su partido y de Vox, como estaba previsto tras el acuerdo de gobierno suscrito la semana pasada entre ambas formaciones, mientras que el PSOE y Unidas han votado en contra.
La investidura de Guardiola ha salido adelante después de los intentos fallidos del 4 y 6 de marzo, en los que sólo contó con el apoyo de los diputados del PP, en medio de las negociaciones que mantenían los grupos parlamentarios de derecha.
Guardiola tomará posesión del cargo este viernes, en un acto que se celebrará en el Anfiteatro Romano de Mérida. EFE
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