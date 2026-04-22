Espana agencias

Maria del Mar Bonet lanza 'S'aigo no', segundo sencillo del disco 'L'aigua no cansa'

Guardar

Palma, 22 abr (EFE).- La cantante mallorquina Maria del Mar Bonet lanza el 23 de abril, día de Sant Jordi, a través de plataformas digitales el segundo sencillo de su nuevo disco 'L'aigua no cansa', titulado 'S'aigo no', que gira alrededor de la tragedia reciente en Valencia y la violencia contra las mujeres.

Según ha informado este miércoles la discográfica Produccions Blau en un comunicado, Maria del Mar Bonet elabora en esta ocasión una letra totalmente libre, acompañada de violín y de laúd, en una composición que busca crear una atmósfera solemne a través de la que emerge la voz de la cantante.

La cantante lanzó hace un mes a través de plataformas digitales su primer sencillo, titulado 'Blaus i sol de roses blanques', como avance de su nuevo disco, que verá la luz de forma completa el 14 de mayo, pese a que inicialmente estaba previsto para el 30 de abril.

Además, el 23 de mayo se llevará a cabo el concierto de presentación de la obra completa en el Palau de la Música.

La interpretación cuenta con la voz de Maria del Mar Bonet acompañada por Toni Pastor (laúd), Marc Grasas (guitarra), Marko Lohikari (contrabajo), Benjamín Salom (violín), José Llorach (percusión) y Llorenç Barceló (teclados).

Además, ha sido grabado, mezclado y masterizado por el ingeniero de sonido Mateu Picornell, con la asistencia de Pere Estelrich, en los Estudios Swing. EFE

Últimas Noticias

El expresidente de una AMPA acepta 11 meses de prisión por quedarse con casi 135.000 euros

Infobae

Montero dice que la protesta ciudadana contra Moreno "se ha convertido en una constante"

Infobae

Tejados blancos, parques y agricultura, la combinación que reduce 1,2 ºC el calor urbano

Infobae

Los médicos rechazan que la ley reconozca el acceso universal de los menores a internet

Infobae

María Guardiola, investida presidenta de la Junta de Extremadura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola es reelegida presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox

María Guardiola es reelegida presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox

La Armada termina el ejercicio ‘Marsec-26’ tras colaborar con la Policía Nacional en salvamento marítimo o protección ante el tráfico de drogas

El Ayuntamiento de Madrid confirma que no devolverá el dinero de las multas anuladas por saltarse la zona de bajas emisiones

Un policía reclama el plus salarial que un compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

ECONOMÍA

La Unión Europea plantea rebajas fiscales a la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio

La Unión Europea plantea rebajas fiscales a la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Topuria se burla de su rival Pimblett: “Me demostró que es una pequeña salchicha”

Topuria se burla de su rival Pimblett: “Me demostró que es una pequeña salchicha”

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher