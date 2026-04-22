Maria del Mar Bonet lanza 'S'aigo no', segundo sencillo del disco 'L'aigua no cansa'

Palma, 22 abr (EFE).- La cantante mallorquina Maria del Mar Bonet lanza el 23 de abril, día de Sant Jordi, a través de plataformas digitales el segundo sencillo de su nuevo disco 'L'aigua no cansa', titulado 'S'aigo no', que gira alrededor de la tragedia reciente en Valencia y la violencia contra las mujeres.

Según ha informado este miércoles la discográfica Produccions Blau en un comunicado, Maria del Mar Bonet elabora en esta ocasión una letra totalmente libre, acompañada de violín y de laúd, en una composición que busca crear una atmósfera solemne a través de la que emerge la voz de la cantante.

La cantante lanzó hace un mes a través de plataformas digitales su primer sencillo, titulado 'Blaus i sol de roses blanques', como avance de su nuevo disco, que verá la luz de forma completa el 14 de mayo, pese a que inicialmente estaba previsto para el 30 de abril.

Además, el 23 de mayo se llevará a cabo el concierto de presentación de la obra completa en el Palau de la Música.

La interpretación cuenta con la voz de Maria del Mar Bonet acompañada por Toni Pastor (laúd), Marc Grasas (guitarra), Marko Lohikari (contrabajo), Benjamín Salom (violín), José Llorach (percusión) y Llorenç Barceló (teclados).

Además, ha sido grabado, mezclado y masterizado por el ingeniero de sonido Mateu Picornell, con la asistencia de Pere Estelrich, en los Estudios Swing. EFE