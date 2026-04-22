Interceptados 400 jilgueros antes de ser transportados a Francia para su venta ilegal

Orihuela (Alicante), 22 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Orihuela (Alicante) a dos hombres de 49 y 52 años tras ser interceptados transportando en su vehículo doce jaulas de grandes dimensiones con 400 jilgueros parva, cuyo destino era Francia para su tráfico y venta ilegal.

Tal y como ha señalado la Policía Nacional en un comunicado, ambos responsables, acusados de un delito contra la flora y la fauna, fueron descubiertos en un control rutinario de seguridad de madrugada que, al advertir la presencia policial, trataron de evitar con maniobras evasivas.

En ese momento, los agentes comprobaron que en los asientos traseros y en el maletero estos dos hombres transportaban hasta doce jaulas donde se encontraban hacinadas las 400 aves, que convivían con 39 ejemplares que habían perecido dadas las insanas condiciones que tenían.

Al ser preguntados, los ocupantes del vehículo reconocieron que habían sido capturados en la localidad murciana de Lorca y que su destino final era Francia, lo que constituía que las aves estaban destinadas al tráfico y venta ilícita. Los agentes también encontraron 1.765 euros en efectivo en uno de los detenidos, que pudieran proceder de la venta ilegal de aves silvestres.

La Policía Nacional ha señalado que "se podría afirmar con rotundidad que estas aves habían sido capturadas en el plazo máximo de siete días atrás, conllevando con ello un daño agravado a la especie ya que nos encontramos en periodo de cría".

En cuanto a las aves intervenidas, se han trasladado al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Orihuela temporalmente hasta su conveniente traslado al Centro de Recuperación de Aves 'Santa Faz', ubicado en Alicante, al ser la entidad responsable de este tipo de aves.

Tras las diligencias policiales, ambos detenidos serán puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Orihuela. EFE

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