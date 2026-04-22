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Colorido cartel de Carlos Franco con el toro en el centro anuncia la Feria de San Fermín

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Pamplona, 22 abr (EFE).- Un cartel colorido del pintor Carlos Franco con la figura de un toro como protagonista anunciará la Feria del Toro de los Sanfermines de 2026.

La Plaza de Toros de Pamplona ha acogido este miércoles la presentación de la obra, en la que la que se lee 'Pamplona-Iruña 2026. Feria del Toro San Fermín', situando al toro en el centro de la palabra feria.

El propio artista ha explicado que su propuesta está “muy en relación con la idea de fragmentación del arte contemporáneo”, en la que “cada fragmento es una realidad en sí misma”, y ha añadido que en su planteamiento “el torero que va a torear a ese toro es el espectador”, al considerar que “el que mira es el que tiene que involucrarse”.

El cartel cuenta con elementos como las gradas, una "alfombra roja" sobre la que camina el toro, la arena "morada" del ruedo, e incluso un gato "autobiográfico".

Franco ha señalado que ha querido “subrayar la parte más vital del toro” en una obra que conecta también con su experiencia personal de la ciudad. “Cuando vas llegando a Pamplona, esos verdes constantes te encantan, y San Fermín es la cantidad de gente con el pañuelico rojo, eso va creando un color dominante”, ha afirmado.

El pintor ha recordado sus visitas a la capital navarra, donde ha estado “dos o tres veces”, y ha destacado el ambiente festivo y social de las fiestas. “Tengo el recuerdo del verano y de algo muy alegre. Los amigos son el mejor recuerdo de los Sanfermines”, ha indicado, al tiempo que ha expresado su deseo de poder volver este año.

Nacido en Madrid en 1951, Carlos Franco inició en Pamplona en la década de los 70 sus primeras exposiciones individuales y forma parte del movimiento de la nueva figuración madrileña. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una amplia obra y ha realizado, entre otros trabajos, pinturas murales en la Real Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid.

El artista ha reconocido además que la elección para firmar el cartel ha supuesto una satisfacción personal: “Tenía ganas de que se fijaran en mí, ha sido un gustazo recibir el interés”, ha concluido. EFE

(foto)(vídeo)

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