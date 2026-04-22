La oferta de alquiler descenderá un 2,1 % en España en 2026, según Barómetro del Alquiler

Madrid, 22 abr (EFE).- La oferta de alquiler descenderá un 2,1 % en 2026, una contracción menor a la registrada el año anterior, cuando cayó un 4,7 %, según el barómetro impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

Este estudio, que analiza la evolución de las viviendas que han salido al mercado en el primer trimestre, refleja que el número de inmuebles disponibles continuará en una senda descendente hasta situarse en 659.529.

El análisis achaca la destrucción de la oferta al impacto de la regulación en las zonas declaradas tensionadas, ya que continúa desplazando vivienda del mercado residencial, y al impacto derivado de fenómenos climáticos extremos como lluvias e inundaciones durante los meses de enero y febrero, que han afectado a la oferta en el sur peninsular.

Respecto al primer factor, Cataluña proyecta una caída hasta los 96.742 inmuebles, mientras la Comunidad de Madrid mantiene unos valores de oferta en torno a los 150.000 inmuebles, la región con mayor volumen de oferta de España.

Por su parte, el País Vasco proyecta una caída del 11,1 %, la mayor entre las autonomías; y en la provincia de A Coruña se prevé un retroceso del 6,3% tras la implementación de medidas regulatorias locales.

Respecto a la demanda, el mercado del alquiler en España ha iniciado 2026 con una presión de la demanda de 141 interesados por cada inmueble de alquiler en un plazo de diez días y un precio medio de 1.205 euros, lo que representa un incremento anual del 5,1 %.

Según el barómetro, el desequilibrio entre la oferta y la demanda es el principal factor de desajuste en el mercado residencial, donde ya son doce las provincias que superan la barrera de los 1.000 euros mensuales de renta media.

Este indicador muestra que Barcelona lidera la presión de la demanda, con una media de 543 personas, a la que siguen Vizcaya (191), Baleares (147) y Zaragoza (127); mientras que, en el extremo opuesto, la demanda muestra niveles normales en provincias como Badajoz (12), Ávila (11) y Jaén (10).

Los mayores crecimientos absolutos en los últimos tres meses se observan en Guipúzcoa, donde de media cada inmueble de alquiler en un plazo de diez días recibe 58 contactos más; y le siguen Vizcaya, con 57; Álava (40); Toledo (19) y Zaragoza (18).

En cuanto al precio, el alquiler medio más caro se paga en Baleares, con 1.676 euros, seguido por Barcelona (1.644 euros) Madrid (1.606 euros), Guipúzcoa (1.494 euros), Vizcaya (1.311 euros), Málaga (1.279 euros), Valencia (1.159 euros), Las Palmas (1.158 euros), Santa Cruz de Tenerife (1.111 euros), Álava (1.041 euros), Navarra (1.027 euros) y Alicante (1.022 euros).

Por el contrario, los alquileres más baratos están en Teruel, con una media de 533 euros, seguido de Ciudad Real (586 euros), Zamora (590 euros), Badajoz (592 euros), Jaén (594 euros) y Huesca (597 euros). EFE