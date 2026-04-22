La Bolsa española abre con un alza del 0,28 % tras el alto el fuego en Irán

Madrid, 22 abr (EFE).- La Bolsa española ha abierto con un alza del 0,28 % tras el alto el fuego anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para negociar con Irán y pese a la incierta situación del estrecho de Ormuz, paso clave en el comercio de petróleo.

En la apertura del mercado, el principal índice, el IBEX 35, suma 50,5 puntos, el 0,28 %, mientras que las bolsas europeas también registran moderados avances y el precio del petróleo brent retrocede cerca del 1 %.

Los mayores avances son para ACS, con una subida del 1,57 %; ArcelorMittal, el 1,41 %; Fluidra, el 1,13 %; e Indra, el 1,11 %; mientras que la mayor caída es para Acciona Energía, con el 1 %. EFE

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