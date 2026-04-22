Imanol Idiakez, nuevo entrenador del Cádiz

Cádiz, 22 abr (EFE).- El Cádiz e Imanol Idiakez han alcanzado un acuerdo para su incorporación como entrenador de la primera plantilla hasta final de temporada, ha informado este miércoles el club andaluz.

"Con una dilatada trayectoria como jugador y entrenador, ha militado en los banquillos de Real Zaragoza, Villarreal, Leganés y Deportivo de La Coruña, entre otros. En la presente temporada ha dirigido al AEK Larnaca de Chipre", señala el comunicado, que añade que "el técnico donostiarra ya se encuentra en la ciudad deportiva y dirigirá la sesión de trabajo de esta tarde".

Antes, el Cádiz había anunciado la destitución de Sergio González como entrenador del equipo debido a la mala racha de resultados que acumulan los gaditanos en LaLiga Hypermotion. EFE

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