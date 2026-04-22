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Feijóo, ante la vuelta a prisión de 'Anboto' y Carasatorre: la Justicia está por encima de los "intereses" de Sánchez

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, después de que el juez haya rechazado aplicar la semilibertad a dos etarras y acordado su vuelta a prisión, que la Justicia y el respeto a las víctimas "están por encima de los intereses de un Gobierno".

En concreto, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', y al exmiembro de la banda terrorista Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión.

En un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afirmado que "el precio del pacto encapuchado con Bildu incluía liberar a 'Anboto', una de las terroristas más sanguinarias de ETA, condenada a 700 años de cárcel".

"La Audiencia Nacional les recuerda que aún hay leyes y jueces en España, y que pesan más que la voluntad de Sánchez: la justicia y el respeto a las víctimas están por encima de los intereses de un gobierno", ha afirmado el presidente del PP.

LA AUDIENCIA NACIONAL "DESDICE AL GOBIERNO DE PNV Y PSOE"

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que es una "gran noticia" que la Audiencia Nacional devuelva a prisión a 'Anboto' y Carasatorre, "desdiciendo al Gobierno de PNV y PSOE".

Según Gamarra, "infringir la ley para mantener a Sánchez en Moncloa es ilegal" y "hacerlo liberando a etarras es, además, asqueroso". "La Justicia desnuda el pacto encapuchado", ha indicado en un mensaje en la misma red social.

"DESASOSIEGO INNECESARIO" A LAS VÍCTIMAS

En sendos autos recogidos por Europa Press, el juez rechaza la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para ambos etarras y acuerda que permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario, al tiempo que propone modificar el mencionado artículo.

En opinión del magistrado, la decisión de la semilibertad genera "falsas expectativas" a 'Anboto' y también "desasosiego innecesario" a las víctimas "e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación".

En el caso de Iparraguirre, el juez recuerda la gravedad de los delitos por los que fue condenada, esto es, diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.

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