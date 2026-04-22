El Oviedo, a sumar méritos para salvarse ante un Villarreal que roza la Liga de Campeones

Oviedo/Vila-real (Castellón), 22 abr (EFE).- El Oviedo, que suma dos triunfos seguidos, inicia este jueves (Carlos Tartiere, 21:30 horas) ante el Villarreal, que trata de dar un paso casi definitivo hacia la clasificación para la Liga de Campeones, cuatro días con dos partidos, el segundo ante un rival directo como el Elche, que le pueden alejar o acercar más que nunca al objetivo de la permanencia.

Los azules, actuales colistas de LaLiga EA Sports, están a seis puntos de la permanencia y si el Elche no gana al Atlético del Madrid la opción de acabar esta jornada a tiro de salir del descenso es algo real, así que el oviedismo se ha tomado el partido como una auténtica final: habrá recibimiento a los jugadores y el Tartiere presentará un gran ambiente.

Con Fede Viñas (ocho goles en 2026) como gran líder del equipo carbayón, el técnico uruguayo Guillermo Almada cuenta con las bajas por lesión de Luka Ilic, Leander Dendoncker y Álex Forés y suplirá al sancionado Nico Fonseca con el argentino Santiago Colombatto, que acompañará a Kwasi Sibo en el centro del campo y será la única novedad en el once.

En el caso del Villarreal, de sumar estos tres puntos el equipo castellonense tendría ya virtualmente asegurada su clasificación la próxima temporada para la Liga de Campeones ya que aventajaría en 15 puntos al Betis, quinto clasificado, cuando solo quedan 18 en juego.

El equipo de Marcelino García Toral viene de sumar una victoria en Bilbao, que dio un vuelco a su racha de resultados como visitante, tras un partido en el que el técnico realizó varios cambios en su alineación, por lo que existe la duda de ver si mantiene está apuesta.

En ese encuentro, se dejó fuera de la alineación a jugadores de peso como George Mikautadze, Nicolás Pepe y Alberto Moleiro, todos ellos habituales titulares, apostando por jugadores como Alfon, Tani Oluwaseyi y Tajon Buchanan, por lo que alguno de ellos podría mantenerse en el once.

Para este partido, Marcelino no podrá contar con el sancionado Santi Comesaña, que con toda probabilidad será suplido por Dani Parejo, ni con los lesionados de larga duración Juan Foyth y Logan Costa; mientras que es duda Thomas Partey.

- Alineaciones probables:

Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López; Sibo, Colombatto; Ilyas Chaira, Reina, Thiago Fernández; y Fede Viñas.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Parejo, Pape Gueye; Buchanan, Alberto Moleiro; Pepe o Gerard y Mikautadze.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vizcaíno).

Estadio: Carlos Tartiere.

Hora: 21:30. EFE

1010587

Pfg/rm/jmg/sm/cmg/jap