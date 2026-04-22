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El Ateneo de Huelva abre etapa bajo el nombre de María Clauss, fallecida en Adamuz

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Huelva, 22 abr (EFE).- El Ateneo de Huelva ha dado esta tarde el pistoletazo de salida a una nueva etapa bajo el nombre de María Clauss, fotógrafa onubense que falleció en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) junto a su marido, el periodista Óscar Toro, con la presentación de un nuevo número de la revista ‘NeOnuba’, dedicada a su figura.

La Diputación de Huelva ha sido el escenario de dicha presentación, un emotivo acto ha servido también para anunciar de forma oficial que el Ateneo de Huelva pasa a denominarse Ateneo de Huelva María Clauss, en reconocimiento a su legado personal y profesional.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado que “NeOnuba recoge el talento, la mirada y la capacidad crítica de muchas personas que tienen algo que decir a través de la literatura, la investigación, la fotografía o el pensamiento”.

Ha subrayado además el carácter del acto, señalando que “tiene un significado especial. El Ateneo pasa a llevar el nombre de María Clauss y con ello no solo se rinde homenaje a una trayectoria, sino a una forma de mirar”, la de una fotógrafa que “dejó una huella profunda en esta provincia. Por lo que hizo y por cómo lo hizo. Creía en el rigor, en la calidad y en la necesidad de mirar más alto”.

El presidente del Ateneo, Antonio Rus, ha tenido un recuerdo especial hacia María Clauss, “nuestra amiga, vicepresidenta y artífice”de la revista junto a Francisco José Martínez”, así como para su marido Óscar Toro, “luchador incansable en favor de los más desfavorecidos y por los derechos humanos”, ha manifestado.

“Han sido muchos años de amistad y de colaboración intensa” en la exposición ‘Donde NO habite el olvido’, por la que recibió el premio Luis Valtueña de fotografía humanitaria, de Médicos del Mundo, “de trabajar codo con codo en la puesta en marcha de esa idea de locos que fue crear un Ateneo en Huelva, su Ateneo”, ha dicho.

El coordinador de la revista, Francisco José Martínez, ha remarcado que este número representa “la consolidación de un milagro literario”, ya que “mantener una periodicidad anual durante cinco años requiere tenacidad, talento y, sobre todo, un amor incondicional por la cultura” y ha afirmado que NeoNuba es en la actualidad “una de las principales revistas culturales” cuyo valor reside “en su asombrosa transversalidad”.

El acto se ha cerrado con una lectura de poemas dedicados a María Clauss a cargo del colectivo Poetas por la Paz y se ha dado a conocer el nuevo logotipo del Ateneo de Huelva María Clauss, obra del artista Víctor Pulido, que simboliza esta nueva etapa de la institución.

Tras la presentación de la revista, el acto ha servido también para avanzar las líneas del homenaje ‘Reflexionando’ en torno a María Clauss y Óscar Toro’, que se desarrollará del 4 al 8 de mayo de 2026 que incluye varias mesas redondas que abordarán la figura y el legado de ambos desde distintas perspectivas. EFE

lra/fp

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