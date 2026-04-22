103-106. Los Blazers golpean a los Spurs con Wembanyama conmocionado

Washington, 21 abr (EFE).- Los San Antonio Spurs cayeron este martes por 103-106 ante los Portland Trail Blazers tras dejar escapar una ventaja de 14 puntos en un último cuarto sin Victor Wembanyama, que tuvo que abandonar el partido por una conmoción cerebral.

La victoria de los Blazers iguala 1-1 esta serie de primera ronda en el Oeste, que ahora se traslada a Portland para los próximos dos partidos.

Wembanyama se retiró en el segundo cuarto tras una aparatosa caída cuando se dirigía a canasta, en una acción defendida por Jrue Holiday, que resultó en un fuerte impacto en la cara al pívot francés.

La estrella de los Spurs no pudo volver al juego ya que se activó el protocolo de conmoción cerebral de la NBA, que obliga a un periodo de inactividad de 48 horas tras el impacto.

Minutos antes de abandonar el encuentro, 'Wemby' había recibido el trofeo al mejor defensor del año, anunciado la noche del lunes y que le ha sido concedido por unanimidad, algo inédito en la historia de la NBA.

La salida de Webanyama igualó un partido en el que ninguno de los dos equipos supo hacerse con el control hasta que en el último cuarto los Spurs tomaron una ventaja de 14 puntos.

Pero Portland no bajó los brazos, recortó distancias y cerró con un parcial de 4-16, en pleno colapso final de los Spurs, con un Holiday cuya experiencia fue clave frente a los jóvenes de San Antonio.

Scoot Henderson firmó 31 puntos para Portland, con 16 de Holiday y 14 de Deni Avdija.

Para los Spurs, Stephon Castle terminó con 18, De'Aaron Fox con 17 y Devin Vassell con 16 puntos y 12 rebotes.

Con este resultado, los Blazers se convierten en el cuarto equipo, tras los Atlanta Hawks, los Philadelphia 76ers y los Minnesota Timberwolves, que gana a domicilio y empata 1-1 su serie de primera ronda.

Tan solo los Cleveland Cavaliers han sido capaces de poner un 2-0 en la eliminatoria. EFE