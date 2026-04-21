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Un muerto y una herida en la colisión de un coche y una moto en Tenerife

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Madrid, 22 abr (EFE).- Un motorista murió y una mujer de 85 años resultó herida en la colisión entre un coche y una moto que se produjo este martes por la tarde en el kilómetro 80 de la carretera TF-28, a su paso por San Miguel de Abona (Tenerife), informó el 112 de Canarias.

Esta misma fuente precisó en una nota de prensa que, en el momento inicial de la asistencia, la mujer presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, situado en Tenerife, mientras que del fallecido no trascendieron más datos.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió, a las 18:12 horas de este martes, una alerta sobre el siniestro, en la que se indicaba que varias personas requerían de asistencia sanitaria.

Para atender esta llamada, el 112 movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, pertenecientes al Servicio de Urgencias Canario (SUC); a profesionales de medicina y enfermería del consultorio local de San Miguel de Abona; a agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil; a efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y al Servicio de Carreteras.

Al llegar al lugar de los hechos, los sanitarios tan solo pudieron certificar la muerte del motorista, mientras que los Bomberos liberaron a la conductora del turismo, que había quedado atrapada y que, posteriormente, recibió asistencia médica y fue trasladada al centro hospitalario.

Además, la Guardia Civil aseguró toda la zona e instruyó las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local colaboró en el dispositivo de emergencias y el Servicio de Carreteras despejó la vía. EFE

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