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La Guaira y UCV, entre los primeros clasificados a la fase final del Apertura venezolano

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Caracas, 21 abr (EFE).- Deportivo La Guaira y Universidad Central de Venezuela (UCV) lideran los primeros seis clasificados a la fase final del Torneo Apertura venezolano, los cuadrangulares, concluida la duodécima fecha, que empezó el sábado y finalizó este martes.

Metropolitanos, Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida y Carabobo también avanzaron a los cuadrangulares, fase en la que se clasifican los ocho mejores, divididos en los grupos A y B, para enfrentarse en partidos de ida y vuelta.

La Guaira está invicta con 24 puntos -seis victorias y el mismo número de empates- a falta de una jornada para avanzar a la fase final. UCV se mantiene de segunda con 23 puntos tras empatar 1-1 con Deportivo Táchira, que ocupa la cuarta posición.

Tercero está Metropolitanos con 22 unidades, luego de vencer por la mínima a Rayo Zuliano, que ocupa la décima posición.

Estudiantes de Mérida y Carabobo cuentan con 20 y 19 unidades y ocupan el quinto y sexto lugar, respectivamente, seguido de Portuguesa (17) y Puerto Cabello (16), que tienen que consolidarse ante la amenaza de Zamora (16) y Rayo Zuliano (14) de robar alguna de las últimas plazas para los cuadrangulares.

En esta fase, los líderes de cada grupo disputarán la final del Apertura, y el campeón se medirá posteriormente al ganador del Torneo Clausura, en la definición anual del fútbol venezolano. EFE

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