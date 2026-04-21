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Arbeloa: "Estoy seguro, quiero y deseo que Vinícius quiera quedarse en el Real Madrid"

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Madrid, 21 abr (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este martes, después de los pitidos que recibió Vinícius durante el partido ante el Alavés, que desea que el jugador brasileño se quede muchos años en el conjunto blanco.

El técnico madridista defendió a uno de los jugadores más silbados por el público del Bernabéu después de caer ante el Bayern Múnich. Junto a Camavinga, Vinícius fue el más criticado y, después de marcar uno de los dos goles del conjunto blanco, pidió perdón a su afición.

"Estoy seguro y espero y deseo que Vinícius Júnior quiera quedarse muchos años en el Real Madrid. Quiero que se quede Vinícius muchos años aquí. Es lo que me importa. Creo firmemente que Vinícius cuenta con el cariño de la afición madridista", dijo.

"No podemos negarle la actitud de querer siempre más, de intentarlo, de no esconderse. Tiene un gran valentía. Es un gran madridista, siente mucho el escudo y me alegra mucho cuando al final el público le recompensa con aplausos. No tengo la sensación de que sea algo generalizado ni que pase todos los días ni que sea solo con Vinícius", añadió.

Además, declaró que en el Real Madrid, todos los jugadores se morirán con la exigencia de su estadio, que, resaltó, quiere siempre sacar lo mejor de sus jugadores.

"A mí me silbaron como signo de exigencia sabiendo lo que puede dar uno. Lo que siempre me alegra es que cambie los primeros pitos por aplausos. Lo ha hecho muchas veces y para mí es lo importante".

Preguntado por si piensa en las opciones de Carvajal de jugar el Mundial, fue contundente: "Tengo 20 jugadores o 23. Cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial y si me lo permitís voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo".

Sobre Jude Bellingham, sustituido en la segunda parte, explicó que cambió al jugador inglés porque venía de una lesión y lo necesita para los próximos partidos.

"Con lo de Militao no quería correr ningún tipo de riesgos. Lo necesito al máximo para el viernes. Siempre tiene esa mentalidad e incluso en un partido así quiere seguir sumando minutos en el campo. No hay que darle más importancia, porque le vamos a ver el próximo viernes en el campo".

También tuvo palabras para Camavinga, el otro de los jugadores más criticados del Real Madrid frente al Alavés: "Ha vuelto a estar en el campo, a jugar, a ayudar al equipo. Tiene mucha personalidad y una gran experiencia. Siempre que lo voy a necesitar como hoy, va a saltar al campo. Estos meses ha sido importante. Ha sumado minutos. Llegó muy joven al Real Madrid y han conseguido muchos títulos importantes. No solo tiene la confianza de su entrenador, también del club y de la afición".

Sobre cuál es el objetivo del Real Madrid hasta final de temporada, dejó claro que será ganar los seis partidos que le restan por jugar y señaló que cada partido cuenta en el Real Madrid.

"Como siempre digo, me importa muy poco lo que me juego yo. Lo importante es lo que se juega el Real Madrid y saldremos a ganar los seis partidos que quedan. Mi mensaje es claro. Tenemos una exigencia y una responsabilidad".

"Hasta que matemáticamente tengamos opciones, por supuesto que hay Liga. El día que perdamos la Liga y la gane el Barcelona, le daremos la enhorabuena. Hasta entonces, seguiremos peleándola. No hay duda, esto es lo que se nos exige. Hasta que haya posibilidades hay que seguir peleando", finalizó. EFE

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