Espana agencias

El brasileño Helinho denuncia que sufrió racismo luego del América-Toluca

Guardar

Toluca (México), 21 abr (EFE).- La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) informó este martes que abrió una investigación ante la denuncia presentada por Helio Junio Nunes De Castro 'Helinho', delantero del Toluca, por los hechos que se suscitaron el sábado pasado durante el juego entre América y Toluca realizado en el Estadio Azteca.

"Ante la denuncia pública del futbolista del Club Toluca, Helio Nunes 'Helinho, relacionada con actos de discriminación, el día de hoy la Comisión de Género y Diversidad solicitó al Club abrir una investigación con base en su protocolo para definir las responsabilidades correspondientes", escribió la FMF en un comunicado.

Según 'Helinho', luego del partido ante las Águilas del sábado anterior, en el que fue expulsado, recibió insultos racistas en sus redes sociales.

En el juego de la decimoquinta jornada que terminó con triunfo de 2-1 del América sobre los Diablos, ‘Helinho’ vio la tarjeta roja en tiempo agregado por dar un golpe en el rostro al estadounidense Alejandro Zendejas.

Luego de abandonar la cancha, en su camino al vestuario en el renovado túnel, en el que un cristal separa a algunos aficionados del paso de los jugadores, Henry Martín, capitán del América, quien no jugó por estar lesionado, bajo de la tribuna y pidió que se le abriera una puerta para encontrar al brasileño.

Dentro del túnel, además de Martín, varias personas ajenas a ambos equipos se enredaron en varios empujones e insultos, que aseguró el Helio Nunes, se acrecentaron en sus redes sociales.

Más temprano este martes, ‘Helinho’ utilizó su cuenta de Instagram para denunciarlos insultos.

"El racismo es un crimen. Esto sigue ocurriendo todos los días. El talento, el esfuerzo y la fama no siempre bastan para detener el odio. Cada palabra tiene peso, refuerza estigmas y alimenta un problema que se transmite de generación en generación y el silencio también forma parte de ello", señaló el jugador.

"Cuando lo vemos y lo ignoramos el racismo persiste. Crece con la omisión y se fortalece con la normalización. No se trata sólo de quienes lo sufren, se trata de todos nosotros. Denúncialo. Toma una postura, lo normalices. El respeto no es una opción es lo mínimo indispensable", agregó.

La Comisión Disciplinaria castigó con tres partidos de suspensión a ‘Helinho’ y con uno a Henry Martín.

En el Estadio Azteca, la FMF ha padecido para controlar el grito homofóbico que ya le ha costado varias multas por parte de FIFA.

El 28 de marzo pasado, durante el amistoso entre México y Portugal el grito retumbó.

Situación que se repitió en los partidos de la Copa de Campeones de Concacaf, que incluso fueron detenidos como medida de aviso, pero el grito volvió a presentarse en el torneo de liga local entre América y Toluca, sin que la FMF pueda evitarlo de cara al inicio del Mundial del próximo 11 de junio. EFE

Últimas Noticias

La Guaira y UCV, entre los primeros clasificados a la fase final del Apertura venezolano

Infobae

Un muerto y una herida en la colisión de un coche y una moto en Tenerife

Infobae

Fallece una mujer atropellada en Calahorra (La Rioja)

Infobae

Cambio climático en España: muertes por calor, riesgo de dengue y récord de deforestación

Infobae

Arbeloa: "Estoy seguro, quiero y deseo que Vinícius quiera quedarse en el Real Madrid"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

Un exjefe de la UDEF ve “evidente” quien se esconde detrás de “M. Rajoy”: “Es como si aparece K. Mbappé en el Real Madrid”

El PP quiere evitar el efecto ‘bola de nieve’ con la “prioridad nacional” que pide Vox: “Aquí no se va a priorizar a nadie”

El exCEO de Globalia niega la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

ECONOMÍA

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo que te puede pasar si pones como punto de recogida de paquetes personales la dirección de tu trabajo”

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

Nestlé plantea un ERE para 301 empleados en España en plena reestructuración interna

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

DEPORTES

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol, se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona