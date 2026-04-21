Espana agencias

UGT avanza su rechazo a la oferta pública de empleo para 2026 que planteará el Gobierno

Guardar

Madrid, 21 abr (EFE).- UGT Servicios Públicos ha avanzado este martes que no avalará la Oferta Pública de Empleo (OPE) que el Gobierno presentará mañana en la reunión de la mesa general de negociación de la Administración General del Estado (AGE).

En un comunicado, UGT denuncia la falta de compromiso del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, al que acusan de seguir sin convocar "más de 9.000 plazas de personal laboral correspondientes a ofertas anteriores", algo que temen que se deba a una "estrategia privatizadora".

UGT Servicios Públicos, añaden, ha reclamado conocer una cuantificación aproximada de las plazas que se van a ofertar, así como los cuerpos y escalas a los que se dirigirán, ya que la falta de datos impide una negociación real.

Sin embargo, en las reuniones preparatorias de la Mesa General de Negociación de la AGE, el Ministerio de Función Pública "solo ha trasladado a las organizaciones sindicales las líneas generales de la OPE de 2026, sin aportar cifras".

UGT añade que aún no se han convocado las plazas ofertadas para personal laboral en las OPE de 2023, 2024 y 2025, que en total suman 5.765 plazas de turno libre y 3.328 de promoción interna.

"El periodo de reflexión para los procesos de promoción interna lleva abierto un año y UGT Servicios Públicos no ha observado ninguna mejora notable (...) La misma situación se produce en la agilización de los procesos", apuntan.

"Ante esta falta de avances y la dificultad para cuantificar el alcance real de la oferta de empleo público, el sindicato ha adelantado que no la avalará", concluye la nota.

En 2025, el Gobierno aprobó una oferta de empleo público con un total de 36.588 plazas, incluidas las ofrecidas en Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, lo que supuso 3.546 menos que la oferta récord de 2024.

La oferta para la Administración General del Estado (AGE) alcanzó las 26.889 plazas de funcionario y personal laboral con especial foco en mejorar la atención directa al ciudadano.EFE

Últimas Noticias

Una noche en vela para acreditar la vulnerabilidad: el papel que enreda la regularización

Infobae

Condenan a cuatro aficionados por los altercados previos al partido Almería-Málaga

Infobae

Los alojamientos de Jerez están al 90 por ciento a tres días del GP de España

Infobae

El PP ve "inconcebible" que Armengol siga de presidenta del Congreso tras mentir al Supremo y la censura del TC

El PP ve "inconcebible" que Armengol siga de presidenta del Congreso tras mentir al Supremo y la censura del TC

Carlos Alcaraz visita por sorpresa la Caja Mágica

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

Guardias civiles y militares españoles participan en el ejercicio militar que lidera Estados Unidos en Costa de Marfil

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

ECONOMÍA

Luis de Guindos asegura que sin inmigración, el crecimiento de España está en riesgo

Luis de Guindos asegura que sin inmigración, el crecimiento de España está en riesgo

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

Las aerolíneas españolas confían en que el suministro de combustible está “garantizado” y amplían un 6% las plazas para verano

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

DEPORTES

Jannik Sinner ante un Mutua Madrid Open sin Alcaraz ni Djokovic: “Es una verdadera pena no tenerlo aquí y también a Novak”

Jannik Sinner ante un Mutua Madrid Open sin Alcaraz ni Djokovic: “Es una verdadera pena no tenerlo aquí y también a Novak”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”