UGT avanza su rechazo a la oferta pública de empleo para 2026 que planteará el Gobierno

Madrid, 21 abr (EFE).- UGT Servicios Públicos ha avanzado este martes que no avalará la Oferta Pública de Empleo (OPE) que el Gobierno presentará mañana en la reunión de la mesa general de negociación de la Administración General del Estado (AGE).

En un comunicado, UGT denuncia la falta de compromiso del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, al que acusan de seguir sin convocar "más de 9.000 plazas de personal laboral correspondientes a ofertas anteriores", algo que temen que se deba a una "estrategia privatizadora".

UGT Servicios Públicos, añaden, ha reclamado conocer una cuantificación aproximada de las plazas que se van a ofertar, así como los cuerpos y escalas a los que se dirigirán, ya que la falta de datos impide una negociación real.

Sin embargo, en las reuniones preparatorias de la Mesa General de Negociación de la AGE, el Ministerio de Función Pública "solo ha trasladado a las organizaciones sindicales las líneas generales de la OPE de 2026, sin aportar cifras".

UGT añade que aún no se han convocado las plazas ofertadas para personal laboral en las OPE de 2023, 2024 y 2025, que en total suman 5.765 plazas de turno libre y 3.328 de promoción interna.

"El periodo de reflexión para los procesos de promoción interna lleva abierto un año y UGT Servicios Públicos no ha observado ninguna mejora notable (...) La misma situación se produce en la agilización de los procesos", apuntan.

"Ante esta falta de avances y la dificultad para cuantificar el alcance real de la oferta de empleo público, el sindicato ha adelantado que no la avalará", concluye la nota.

En 2025, el Gobierno aprobó una oferta de empleo público con un total de 36.588 plazas, incluidas las ofrecidas en Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, lo que supuso 3.546 menos que la oferta récord de 2024.

La oferta para la Administración General del Estado (AGE) alcanzó las 26.889 plazas de funcionario y personal laboral con especial foco en mejorar la atención directa al ciudadano.EFE