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El PP tilda de "excursión" el viaje oficial del "matrimonio Sánchez" a China

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Madrid, 21 abr (EFE).- La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha calificado este martes de "excursión" el viaje oficial de tres días que realizaron la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, a los que se ha referido como el "matrimonio Sánchez".

Alicia García ha hecho estas afirmaciones en su pregunta en el pleno del Senado al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al que ha invitado a mostrar su "valentía política" para acabar con lo que ha denominado una vez más la "corrupción del sanchismo".

Una invitación a la que el vicepresidente primero ha contestado que incluso él, que no es un "analista político experimentado", ha podido darse cuenta de que "justo esta semana", en la que se han escuchado testimonios sobre el expresidente Mariano Rajoy en el juicio del caso Kitchen, "a lo mejor no era la mejor semana" para registrar esta pregunta.

La parlamentaria popular ha invitado a Cuerpo a que exija al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a que "respete a los jueces cuando procesan a la mujer del presidente" y a que pida la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "por mentir en el Tribunal Supremo, en el Senado y en el Congreso".

También la ha pedido que no "oculte" al Senado los expedientes de Air Europa y de Plus Ultra, como ha dicho que hizo "durante meses" la ex vicepresidenta primera María Jesús Montero.

Alicia García ha señalado que "los españoles ya saben muy bien qué significan las manos tendidas en todo lo que rodea a Pedro Sánchez: manos tendidas para recibir sobres, para cobrar comisiones, para hacer negocios mediante el tráfico de influencias y para cerrar tratos con narcodictadores", y ha tenido también duras palabras para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que se referido como "ese que monetiza su red política para llevárselo crudo".

En su respuesta, Cuerpo ha preferido contestar a la segunda parte de la pregunta de la portavoz popular: "¿Qué piensa hacer el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa para que la corrupción deje de ser la seña de identidad de su Gobierno?".

En este sentido, ha dicho que las señas de identidad de este Gobierno son su "liderazgo en materia de crecimiento", su "responsabilidad en materia fiscal", su "visión a largo plazo", su "visión de innovación y de emprendimiento", su condición de "socio fiable a nivel internacional y con un papel de liderazgo" y su posición como "referente en materia de defensa del Derecho internacional y del orden multilateral".

"España, gracias a las políticas desplegadas de ciudadanos y empresas, es un ejemplo", ha concluido el vicepresidente primero. EFE

(foto)

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