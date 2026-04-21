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El PP acusa a Sánchez de tener interés en que se regularicen delincuentes

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Madrid, 21 abr (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este martes al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez de tener interés en regularizar delincuentes, tras la instrucción emitida por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que se explique a los presos preventivos el proceso de regularización.

"¿Qué interés tiene Pedro Sánchez en que se regularicen en nuestro país delincuentes?", ha apuntado en declaraciones a medios en los pasillos del Congreso.

Es "incomprensible", ha añadido, que un gobierno responsable tenga interés en que los presos reclusos que están en situación irregular se regularicen y esto sólo se hace para "fomentar todavía más la polarización".

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha enviado una directriz a las direcciones de las 80 prisiones dependientes del Estado para que se informe a los presos preventivos (aquellos que están en la cárcel pero todavía no tienen condena) migrantes sobre los trámites del proceso de regularización aprobado la semana pasada.

Muñoz ha dicho que esta noticia les ha "sorprendido negativamente" porque no entienden "la urgencia y la necesidad" que tiene este gobierno de "regularizar a delincuentes" que están en la cárcel "por delinquir".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido este martes también a esta noticia y, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha subrayado que no será susceptible de regularización ningún migrante que, sin tener antecedentes penales, suponga un riesgo para la seguridad nacional o un peligro para el orden público.

Así, ha explicado, Instituciones Penitenciarias solo ha cumplido con su obligación de trasladar a los presos preventivos el proceso abierto de regularización.

El ministro ha subrayado que las personas con antecedentes penales no podrán solicitar la medida, es decir, los presos que cumplen condena en firme, los que ya están en libertad tras haber satisfecho su pena o aquellos reclusos que en situación preventiva cuentan con antecedentes penales previos. EFE

(foto) (vídeo)

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