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Jonathan Babineaux: "Es una oportunidad genial y única para los Falcons ir a Madrid"

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Madrid, 21 abr (EFE).- Jonathan Babineaux, ex tackle defensivo que pasó las doce temporadas de su carrera en la NFL en las filas de los Atlanta Falcons, consideró que para la franquicia "es una oportunidad genial y única" disputar un partido internacional en Madrid, algo que sucederá en la próxima campaña.

"Es una oportunidad genial y única para los Falcons ir a Madrid la próxima temporada. Va a ser una oportunidad muy buena para los aficionados en España de ver el fútbol americano de la NFL de cerca y en persona e intentar entender el juego más y ver lo interactivo que es y lo emocionante que es en cada jugada", señaló.

"Va a ser algo bueno para la NFL y también para los Atlanta Falcons porque tenemos una base de aficionados fuerte que ama viajar y apoyar al equipo. La gente va a ir a Madrid y va a disfrutar de la ciudad, va tener esa oportunidad de ver cómo son los diferentes estadios, cómo se sienten, cómo fluyen", añadió en una rueda de prensa telemática con medios de comunicación españoles.

Babineaux reconoce que le hubiera gustado disfrutar de esa experiencia como profesional: "Siempre es genial jugar en lugares únicos. Sería genial jugar frente a aficionados que realmente no han tenido esta experiencia y una oportunidad genial de salir fuera del país y jugar a algo que realmente amas, dar un espectáculo y disfrutar ese momento de estar allí en España".

En la semana del draft de la NFL, el ex jugador de los Falcons, elegido en segunda ronda, habló de cómo se desarrolló todo en su caso: "Fue una espera muy larga para mí para recibir esa llamada. Sentí que sería una oportunidad genial entrar, contribuir y hacer lo que pudiera para ayudar al equipo a tener éxito. El draft tiene subidas y bajadas, todo el mundo tiene diferentes ideas sobre si van a elegir al mejor que hay ahí fuera o si van a elegir por posiciones".

"El draft se alarga ahora. Antes lo agrupaban en dos días, ahora son tres. Eso hace que el proceso sea aún más largo si no eres una elección del primer día. Simplemente estás sentado ahí esperando que puedas recibir esa llamada más pronto que tarde, y terminar con ello y tener una idea de adónde vas", manifestó.

Preguntado acerca de un consejo para los novatos, indicó: "Cuanto más rápido puedas entrar en el edificio y conocer a tus compañeros, convertirte en uno y también aprender tu libro de jugadas; eso te ayudará a impulsarte y tener éxito a lo largo de tu carrera.

Por otro lado habló sobre el hecho de que ahora se pueda jugar al fútbol americano universitario por dinero, lo que hace que algunos jugadores tarden más en dar el salto a la NFL: "Me habría encantado tener esa oportunidad de jugar en la universidad y que me pagaran por ello. Es un deporte duro, las lesiones pueden ocurrir en cualquier momento y es algo bueno para ellos tener ese acceso al dinero tan temprano porque no tienes garantizado entrar en un equipo de la NFL". EFE

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