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Andalucistas denunciará un mitin de Abascal en Cádiz antes del inicio de la campaña

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Cádiz, 21 abr (EFE).- La coalición Andalucistas-Pueblo Andalucía denunciará ante la Junta Electoral Provincial la convocatoria de un acto público del presidente de Vox, Santiago Abascal, y del candidato a la Junta de Andalucía de este partido, Manuel Gavira, programado para este viernes en la Plaza de España de Cádiz.

El candidato por la provincia, Alfredo Fernández, ha explicado en una nota de prensa que este mitin supone una " irregularidad" antes del inicio oficial de la campaña electoral previsto legalmente para el próximo día 1 de mayo y constituye "un adelanto electoralista que contraviene la normativa vigente".

La formación andalucista ha criticado al PP, que gobierna la ciudad, por "facilitar la ocupación de la vía pública en la capital gaditana" para este acto.

El equipo jurídico de Andalucistas-Pueblo Andaluz ha anunciado que agotará "todas las vías y recursos posibles para señalar lo que consideran un aterrizaje oportunista en Cádiz capital con el fin de condicionar el voto antes del periodo permitido". EFE

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