Simeone, con las bajas de Hancko, Sorloth, Lookman y Giménez

Majadahonda (Madrid), 19 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, continuó este martes con la preparación de su equipo para el partido de este miércoles contra el Elche, con las bajas de David Hancko, Alexander Sorloth, Ademola Lookman y José María Giménez, en una sesión en la que tampoco participó Matteo Ruggeri.

El central eslovaco, que se ha perdido los últimos tres encuentros, se recupera de un esguince en el tobillo; el delantero noruego y el extremo nigeriano, que terminaron con molestias la final de la Copa del Rey, se ejercitan al margen por el riesgo de una lesión y el central uruguayo tiene una dolencia muscular que lo ha apartado de cuatro duelos.

Ninguno de los cuatro jugará este miércoles en la visita al Martínez Valero, donde se prevén rotaciones mayoritarias en el once titular.

A la vez, Ruggeri se entrenó en el gimnasio por precaución por los puntos de sutura por su herida en la cabeza del choque de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra del Barcelona de la pasada semana. EFE